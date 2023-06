Governo do Estado conclui mais quatro obras do programa Lição de Casa

As secretarias de Obras Públicas e da Educação concluíram, nos últimos dias, os trabalhos de recuperação e manutenção de escolas estaduais em quatro municípios gaúchos. As intervenções fazem parte do programa Lição de Casa, lançado este mês pelo governador Eduardo Leite e que prevê a entrega de 279 obras em 254 escolas até o final do ano. No total, serão destinados R$ 101,04 milhões para a qualificação da infraestrutura das instituições de ensino e a reformulação do ambiente escolar na Rede Estadual.

Em Paraí, o muro de arrimo no terreno do Colégio Estadual Divino Mestre, que havia sofrido um desabamento parcial, foi reconstruído. O governo investiu R$ 212.665,18 na obra, que levou à desinterdição da área. Outro cercamento concluído nos últimos dias foi o da Escola Ramiz Galvão, em Rio Pardo. Com valor de R$ 174.162,47, a obra resolveu a inclinação do muro, que havia causado a interdição parcial da escola.

O Instituto Estadual Cecy Leite Costa, de Passo Fundo,recebeu melhorias no valor deR$ 78.087,17.As coberturas de trêssalas de aula foram totalmente refeitas, recebendo novas estruturas de madeira, telhas em fibrocimento, calhas ealgerosas.Os forros de PVC foram substituídos e a rede elétrica foi renovada, com instalação de novas luminárias.As salas também foram pintadas eospisos deparquê, lixados e envernizados.

Com investimento de R$ 156.001,18, a Escola Estadual de Ensino Médio Mario Quintana Caic, em Alvorada, recebeu diversas melhorias. A quadra de esportes externa e a pavimentação do pátio externo foram reformados. No ginásio, a cobertura e a pavimentação foram reformadas, e o playground recebeu melhorias. Também foi recuperado trecho do muro e o gradil externo foi recuperado.