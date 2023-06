Gravity lança o jogo para celular “WITH: Whale In The High” oficialmente no mundo todo

Gravity (NASDAQ: GRVY), uma empresa mundial de jogos, vai abrir seu serviço global oficial para o “WITH: Whale In The High”, um relaxante jogo para dispositivos móveis, em 29 de junho, às 15h na Coreia do Sul (3h no horário de Brasília).

“WITH: Whale In The High”, um jogo relaxante para celular, estreia mundialmente em 29 de junho (crédito: Gravity)

O “WITH: Whale In The High” é um jogo para celular publicado pela Gravity e desenvolvido pela Skywalk, uma desenvolvedora de jogos móveis. No WITH, a história se desenrola após a personagem principal, Wiz, acabar acidentalmente nas costas de uma baleia.

A partir daí, é possível decorar a vila Wiz (Wiz village) como você bem quiser com o conteúdo principal, como a expansão do esconderijo e a decoração para a Wiz. A intenção é de que vários conteúdos, incluindo interagir com as baleias, enfeitar aquários, tirar fotos etc. e expressões da moda segundo as características de cada Wiz proporcionem um entretenimento amplo e diversificado.

Os belos gráficos em tons pastéis e a música de fundo de alta qualidade destacam ainda mais o charme pacífico do jogo. O WITH está em um total de 13 idiomas, incluindo inglês, coreano e japonês, com o objetivo de atingir o mercado global.

Para comemorar o lançamento oficial do jogo no mundo inteiro, a Gravity está oferecendo recompensas, como “conjuntos de fantasias de crocodile (Crocodile costume sets)”, animais de estimação e joias de decoração para a Wiz a todas as pessoas que acessarem o jogo. Além disso, diversos eventos no jogo, incluindo o “WITH Festa Event”, serão realizados para oferecer vários benefícios.

Kenneth Noh, líder da equipe mundial de negócios para dispositivos móveis da Gravity, disse: “Em um esforço para recompensar o apoio dos usuários do mundo todo, trabalhamos com afinco na preparação do lançamento global do WITH. Como o WITH fornece elementos relaxantes e vários entretenimentos, esperamos que as pessoas possam escapar de suas rotinas diárias exaustivas e relaxar no final do dia enquanto jogam. Pedimos gentilmente muita atenção e interesse”.

Mais informações sobre o WITH estão disponíveis no seu site oficial (https://with.gnjoy.com/).

Site oficial da Gravity: http://www.gravity.co.kr

Site oficial do WITH: https://with.gnjoy.com

Sobre a Gravity

A Gravity Co., Ltd é uma empresa sul-coreana de jogos fundada em abril de 2000 e uma empresa mundial de jogos listada na NASDAQ (GRVY). Em 30 de junho de 2021, o número de contas cumulativas globais da principal propriedade intelectual da Gravity, Ragnarok IP, superou a marca de 120 milhões. Com base na colaboração entre sua sede, subsidiárias e filiais no exterior, a Gravity está criando sua consciência e influência mundial ao participar em um negócio de publicação internacional que descobre e distribui jogos de várias plataformas e gêneros, incluindo jogos do Ragnarok IP. A empresa está acelerando seus negócios de conteúdo desenvolvendo vários produtos para o Ragnarok, expandindo aos campos de animação, IPTV e webtoon e promovendo várias colaborações de marcas.

