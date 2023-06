Visitas guiadas no cemitério da Consolação são retomadas de forma ampliada

A Consolare, concessionária responsável pela gestão do cemitério da Consolação, em São Paulo, acaba de retomar, de forma ampliada, as tradicionais visitas guiadas gratuitas na emblemática necrópole.

Conhecido como um museu a céu aberto, o Consolação foi fundado em 15 de agosto de 1858 e possui túmulos de personalidades como Monteiro Lobato, Tarsila do Amaral, Ramos de Azevedo, Antoninho da Rocha Marmo, Mário e Oswald de Andrade, além de obras de arte de importantes escultores, como Victor Brecheret, Nicola Rolo, Luigi Brizzolara, entre outros.

Quem quiser conhecer as belezas da arte tumular e aprender mais sobre as personalidades públicas sepultadas no local, revivendo grande parte da história de São Paulo, basta reservar seu ingresso pelo site Sympla, de forma gratuita. As visitas serão permanentes, exceto em dias de chuva, e as divulgações de datas acontecem bimestralmente, a cada dois meses, diretamente na página da Consolare na plataforma. O público já encontra cinco datas disponíveis até o final de julho. A próxima visita está prevista para acontecer nesta sexta-feira (30/06).

Além da facilidade na retirada virtual de ingressos, a retomada das visitas guiadas nesta nova fase, após a concessão do cemitério à Consolare, conta com outras novidades. A primeira delas é que as visitas passam a acontecer, uma vez por semana, em dias alternados, às sextas ou aos sábados, assim quem trabalha e não pode comparecer em dia de semana, conta com, pelo menos, dois sábados no mês para realizar a visita. Outra novidade é que agora as visitas serão em horário ampliado, com duas horas de duração: às sextas, serão das 14h às 16h, e aos sábados, das 10h às 12h.

Por fim, uma terceira novidade é que as visitas contam agora com dois guias: além do carismático Francivaldo Almeida Gomes, o Popó, que realiza as visitas guiadas há 20 anos no Consolação, o trainee Patrick Gomes acompanhará as visitas para aprender tudo sobre o cemitério. Ambos irão recepcionar turistas, estudantes, pesquisadores e paulistanos que querem explorar a necrópole.

Para o Gerente de Operações da Consolare, Fadlo Oliveira, “o Cemitério da Consolação é um local de valor cultural e histórico inestimável, e estamos comprometidos em preservar sua memória e promover o conhecimento sobre o patrimônio que abriga”.

Serviço: Visitas Guiadas no Cemitério da Consolação

Onde: cemitério da Consolação (R. da Consolação, 1660 - Consolação, São Paulo).

Quanto: Grátis – Retirar ingresso no Sympla (há limite de 50 ingressos por visita).

Quando: uma vez por semana, alternadamente, às sextas, das 14h às 16h, ou aos sábados, das 10h às 12h, conforme cronograma* abaixo.

Datas das próximas visitas:

Junho:

30/06 (sexta-feira): das 14h às 16h

Julho:

08/07 (sábado): das 10h às 12h

14/07 (sexta-feira): das 14h às 16h

22/07 (sábado): das 10h às 12h

28/07 (sexta-feira): das 14h às 16h

*Os ingressos serão disponibilizados bimestralmente no link: https://www.sympla.com.br/produtor/visitasguiadasconsolare.

Importante: