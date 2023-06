Quase metade dos diretores corporativos deseja mais clareza sobre como metas de sustentabilidade estão associadas à estratégia de empresas maiores, conforme Diligent e Spencer Stuart

Quarenta e cinco por cento dos diretores corporativos em todo o mundo dizem que precisam de uma visão mais ampla sobre como as metas de sustentabilidade de sua empresa se vinculamàestratégia corporativa, segundo novas percepções do Diligent Institute e Spencer Stuart. A necessidade de clareza sobre o que significa governança ambiental, social e corporativa (ESG) para os negócios ocorre em meio a expectativas e requisitos de divulgação mais elevados, com 60% dos diretores tomando medidas para garantir que sua estratégia de ESG seja refletida em relatórios anuais e 53% aperfeiçoando divulgações de ESG.

Apesar dos desafios estratégicos, o segundo relatório anual de Sustentabilidade em Destaque, que entrevistou cerca de 1.000 diretores corporativos em todo o mundo, revela que a maioria das empresas ao redor do mundo vê ESG em termos de oportunidade do que de risco. Contudo, há uma divisão geográfica com as empresas europeias mais propensas a ver ESG como uma oportunidade em comparação a suas contrapartes nos EUA, em 56% em comparação a 30%. Enquanto isto, as empresas dos EUA são mais propensas a ver ESG como um risco do que suas contrapartes europeias, com 34% em comparação a 13%.

"Independentemente de você tratar ESG como um risco ou uma oportunidade, ou ambos, as organizações bem-sucedidas precisam entender seus dados para garantir que estejam conforme os requisitos de divulgação e atendam às expectativas dos acionistas e partes interessadas", disse Lisa Edwards, Presidente Executiva do Diligent Institute. "Estas descobertas sugerem que os conselhos estão levando a sustentabilidade a sério e buscando maior clareza sobre como isto influencia sua estratégia corporativa em geral."

Outras descobertas importantes do relatório incluem:

Os maiores obstáculos ao progresso de ESG estão centrados na estratégia.

22% dos diretores indicam negócios concorrentes ou temas estratégicos na agenda do conselho, e o mesmo número relata falta de clareza sobre o que ESG significa para o negócio.

Apenas 2% dos diretores identificam a reação pública negativa contra ESG como sendo um dos maiores obstáculosàestratégia e implementação de ESG.

Muitas organizações relatam planos para reforçar seu foco em ESG nos próximos 5 anos.

90% das organizações incorporaram metas ou métricas ambientais em seus negócios e 87% fizeram o mesmo para metas / métricas sociais.

29% preveem um esforço mais concentrado nas iniciativas de ESG nos próximos cinco anos e 18% preveem um vínculo mais intenso entre as iniciativas de ESG e o impacto nos negócios.

ESG é um assunto mundial, mas os conselhos europeus são mais engajados e otimistas sobre as questões de ESG do que os norte-americanos.

63% dos conselhos europeus avaliam o progresso de metas e estratégias de ESG por trimestre ou mais, em comparação a 44% dos conselhos nos EUA. Além disto, 34% dos conselhos europeus sentem que as métricas de ESG levaram a um melhor desempenho de suas ações, em comparação a apenas 15% dos conselhos nos EUA.

Nos EUA, apenas 25% dos diretores acreditam que suas organizações têm liderança eficaz e alta ambição em questões ambientais e sociais, em comparação a 50% dos diretores na Europa.

A sala de membros de conselho elevou o foco e a energia nos relatórios.

60% estão tomando cuidado extra para garantir que sua estratégia de ESG seja adequadamente refletida em relatórios / registros anuais.

53% dos diretores dizem que suas organizações estão aperfeiçoando as divulgações atuais de ESG.

"Nossa pesquisa mostra que muitos conselhos tiveram grandes avanços em formalizar sua abordagemàsustentabilidade, ao definir responsabilidades de supervisão e estabelecer métricas de sustentabilidade em muitas partes empresariais", disse Jason Baumgarten, Chefe da Diretoria Executiva Global e Práticas do Conselho da Spencer Stuart e iniciativas de sustentabilidade da empresa. "As empresas que vão além e definem com rigor estratégias de sustentabilidade associadas a seu modelo de negócios têm a oportunidade de agregar um enorme valor e desencadear a próxima onda de crescimento."

Veja o relatório completo aqui.

Metodologia

O Diligent Institute e a Spencer Stuart entrevistaram 992 membros de conselho de 13 de abril a 3 de maio de 2023, abrangendo empresas públicas / com cotação em bolsa, pré-IPO e outras empresas privadas em todos os setores. As empresas com sede nos EUA respondem por 44% dos entrevistados, 34% representam empresas com sede na União Europeia ou no Reino Unido e o restante representa empresas com sede em outras partes do mundo.

