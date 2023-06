Governo lança painel sobre primeira infância e edital do PIM na quinta (29)

O governo do Estado lança, na quinta-feira (29/6), às 16h30, o painel da primeira infância. A ferramenta, elaborada de forma transversal, reúne indicadores de saúde, nutrição, cuidados responsivos, segurança e proteção e aprendizado. Na ocasião, também será lançado o novo edital de adesão dos municípios ao Programa Primeira Infância Melhor (PIM).

A apresentação do dashboard será conduzida pelo governador Eduardo Leite e pelo vice-governador Gabriel Souza, que coordenou a construção da ferramenta da primeira infância - tema que integra o Gabinete de Projetos Especiais.

Estarão presentes secretários de Estado, representantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems) e da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

Prefeitos e imprensa podem acompanhar virtualmente, por meio deste link .

