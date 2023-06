Em alusão ao Dia Nacional do Teste do Pezinho, Saúde realiza Seminário Estadual da Triagem Neonatal

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS), está realizando o Seminário Estadual da Triagem Neonatal durante toda esta quarta-feira, 28, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). O evento é em alusão ao mês de conscientização e ao Dia Nacional do Teste do Pezinho, comemorado em 6 de junho.

A secretária Carmen Zanotto, na abertura do seminário, relembrou sua trajetória de vida ligada à triagem neonatal. “Eu estava dentro da Maternidade Tereza Ramos, a maior maternidade pública do Planalto Serrano, e naquela época somente as famílias que podiam pagar realizavam o exame nos recém-nascidos. Nós mandávamos o exame para o Rio de Janeiro. Depois começamos a luta para que isso não fosse apenas de forma privada e a alegria foi imensa quando o estado de Santa Catarina pode começar a fazer com a implantação dos primeiros exames do Teste do Pezinho de forma universal pelo Ministério da Saúde”.

O encontro reúne profissionais que atuam na triagem neonatal nos municípios catarinenses. Estão sendo tratados assuntos como: a História da triagem neonatal, avanços e desafios na ampliação da triagem neonatal; Hipotireoidismo Congênito e Hiperplasia da Adrenal Congênita; Fibrose cística e teste do suor; Pesquisa de Hemoglobinopatias; Deficiência de biotinidase e Fenilcetonúria; Abordagem à família perante diagnóstico de doença; Acolhimento da família no Serviço de Referência da Triagem Neonatal; Direitos da criança e o teste do pezinho; Estimulação precoce na Atenção Primária à Saúde; Indicadores da triagem neonatal em Santa Catarina; Registro adequado do teste do pezinho – Cristiane Silva de Jesus; Municípios destaques da triagem neonatal.