Arena Cross tem Super Final internacional no Anhembi

Para finalizar uma temporada histórica, o Arena Cross, competição de moto que completa 25 anos em 2023, terá pela terceira vez consecutiva a Super Final, em um evento internacional, nesta sexta-feira e sábado (30/6 e 1/7), no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo. A abertura oficial está marcada a partir das 19h.



Além de pilotos estrangeiros que participam há anos do Arena Cross, na Super Final, o evento recebe outros nomes do motocross que os fãs do Brasil têm oportunidade única de vê-los acelerarem de perto. Para este ano, os convidados são o espanhol Joan Cross e os norte-americanos Tyler Bowers, Justin Starling e Tristan Lane. Todos são competidores do AMA Supercross, um dos principais campeonatos da modalidade do mundo.



Para desafiar essa galera, a pista da Super Final do Arena Cross 2023 será construída mais uma vez pelos ingleses Justin Barclay e Alfie Smith, responsáveis pelos traçados de grandes competições, como o Mundial de Motocross e atualmente pelo Mundial de Supercross. O evento contará com estrutura e cenografia para proporcionar um grande show para cerca de 16 mil pessoas. Praça de alimentação, estandes com exposição de produtos, sessões de autógrafos e distribuição de brindes são algumas das atrações dos dois dias de evento.



“Depois de duas etapas de grande sucesso, em Caraguatatuba e Jundiaí, com ingressos esgotados em tempo recorde, menos de sete horas, o Arena Cross terá a Super Final em um formato que sonhamos há anos e que tornamos realidade desde 2021. Ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade trazer um evento internacional para o Pavilhão do Anhembi, é uma alegria saber o potencial dessa final diante de todos. Estamos prontos para mais esse desafio e tenho certeza que teremos uma grande festa que nosso esporte merece”, destaca Carlinhos Romagnolli, diretor geral do Arena Cross.



Competição



O campeonato é composto por quatro categorias, sendo duas profissionais e duas infantis: Pró (acima de 16 anos e motos até 450cc), AX2 (de 14 a 23 anos e motos até 250cc), 65cc (de 7 a 12 anos) e 50cc (de 5 a 9 anos). Pela principal classe, a Pró, o português Paulo Alberto tem campanha invicta. Ele venceu todas as corridas e conquistou todos os pontos disponíveis em busca do hexacampeonato do Arena Cross. Na AX2, a liderança do campeonato está dividida, em pontos, entre Bernardo Tibúrcio e Gabriel Mielke, mesma situação da categoria 50cc, na qual João Vitor e Pietro Fraga duelam pelo título. Na 65cc, Zion Berchtold abriu vantagem do segundo colocado e mantém a ponta.



As corridas terão transmissão ao vivo pelo canal SporTV e também pelas redes sociais Facebook (Arena Cross Brasil) e YouTube (Arena Live Brasil).



Ingressos seguem disponíveis



O valor da arquibancada geral por dia é R$ 40 (inteira) ou R$ 20 (meia-entrada). Já o passaporte de sexta e sábado fica R$ 60 (inteira) ou R$ 30 (meia-entrada). Há também o ingresso para a Torcida Arena, que dá direito de visitação aos boxes em horários determinados. O preço é R$ 100 por dia ou R$ 150 os dois dias. As entradas são limitadas e podem ser adquiridas pelo site do Arena Cross. O estacionamento é à parte.



Serviço:



Arena Cross 2023 – Super Final

Data: 30 de junho e 1 de julho (sexta e sábado)

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi – Pavilhão Norte

Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1.451 – São Paulo (SP)



Ingressos:

Vendas disponíveis em www.arenacross.com.br/ingressos



Arquibancada geral

Inteira – R$ 40 por dia

Meia-entrada – R$ 20 por dia



Arquibancada geral – passaporte promocional 2 dias

Inteira – R$ 60

Meia-entrada – R$ 30



Torcida Arena (acesso aos boxes em horários determinados)

Inteira – R$ 100 por dia



Torcida Arena – passaporte promocional 2 dias

Inteira – R$ 150 por dia



Programação sexta (30/6) e sábado (1/7):?

13h – Treinos livres

15h – Abertura dos portões

15h30 – Treinos classificatórios

17h às 17h50 – Visitação aos boxes (Torcida Arena)

18h às 18h50 – Sessão de autógrafos

19h10 – Abertura do evento

19h20 – Duelo 1x1 Pró

19h30 – Solenidade oficial

19h50 – Prova 50cc

20h10 – Prova 65cc

20h30 – Show de Freestyle

21h – Prova Pró (1ª bateria)

21h30 – Prova AX2

22h – Prova Pró (2ª bateria)

22h30 – Pódio e encerramento