Thales faz parceria com a Google Cloud para criar novos recursos de segurança alimentados por IA generativa

A Thales, líder global em tecnologia e segurança, anunciou uma nova parceria com a Google Cloud para desenvolver novos recursos de segurança de dados alimentados por IA generativa, que melhorará a capacidade das empresas de descobrir, classificar e proteger seus dados mais sensíveis. A parceria faz parte da estratégia da Thales com IA generativa, levando novas experiências e recursos alimentados por IA aos usuários da CipherTrust, plataforma de segurança de dados da Thales.

Um número crescente de organizações está armazenando informações sensíveis na nuvem. Porém, somente 24% delas sabem onde os dados são armazenados, segundo o Relatório de Ameaças a Dados da Thales 2023. Em colaboração com a Google Cloud, a Thales usará IA para aprimorar a capacidade da sua plataforma de segurança de dados CipherTrust para descobrir, classificar e proteger dados sensíveis na nuvem, permitindo que os negócios acelerem a eficiência operacional, o tempoàconformidade e a eliminação de lacunas de segurança.

O serviço de proteção inteligente da plataforma CipherTrust adicionará um novo recurso de aprendizado de máquina, o "Data Discovery and Classification Machine Learning" (aprendizado de máquina para descoberta e classificação de dados), alimentado pela Vertex AI, aprimorando a descoberta e identificação convencionais de dados. Com o aprendizado de máquina, os dados são organizados em várias categorias e subcategorias, alavancando o "reconhecimento de entidades com nome" para descobrir tipos de informações sensíveis. As técnicas de aprendizado de máquina aumentarão a descoberta e categorização dos dados usando contexto semântico para identificar e classificar informações sensíveis a partir de uma gama de repositórios de documentos corporativos, ao passo em que garantem que os dados sensíveis permaneçam dentro dos limites definidos.

Sebastien Cano, vice-presidente sênior das atividades de Proteção da Nuvem e Licenciamento da Thales, afirmou que “através desta colaboração, os recursos líderes de IA da Google Cloud aprimorarão ainda mais o desempenho da proteção inteligente da plataforma CipherTrust da Thales, cujo objetivo é resolver desafios de segurança através da descoberta e classificação de informações sensíveis. Juntas, essas tecnologias permitirão que os poderosos recursos apoiados por IA que automatizam as tarefas fundamentais dos clientes e garantem que seus dados sensíveis permaneçam seguramente protegidos na nuvem e de acordo com as políticas estabelecidas.”

Sunil Potti, gerente geral e vice-presidente de Segurança na Nuvem da Google Cloud, comentou que “a acessibilidade e proteção dos dados na nuvem são essenciais para o sucesso empresarial. Estamos orgulhosos em fechar a parceria com a Thales para juntar a plataforma de proteção inteligente CipherTrust com a nossa solução Vertex AI, ajudando os clientes a descobrir e classificar seus dados mais críticos de maneira mais rápida e simplificada, sem temer infiltração ou roubo de informações sensíveis.”

1 A Vertex AI é uma plataforma de aprendizado de máquina (AM) da Google que permite treinar e empregar modelos de AM e aplicações de IA, e personalizar modelos proprietários da Google (grandes modelos de linguagem, Vision, Timeseries, e muitos outros) para serem usados em aplicações alimentadas por IA.

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança, aeronáutica e espaço, e identidade e segurança digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo. O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética. A Thales tem 77 mil funcionários em 68 países. o Grupo gerou vendas de €17.6 bilhões em 2022.

