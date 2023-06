Mythical Games garante primeiro fechamento de US$ 37 milhões para última rodada de financiamento

Mythical Games, o estúdio de jogos eletrônicos de próxima geração por trás da Mythical Chain, Mythical Marketplace e títulos de jogos populares como NFL Rivals e Blankos Block Party, e o que será lançado em breve Nitro Nation World Tour, garantiu US$ 37 milhões como parte de sua série C1. É liderado pela administradora de ativos digitais Scytale Digital, com participação da ARK Invest, Animoca Brands, PROOF, Stanford Athletics, MoonPay, bem como a participação dos atuais investidores Andreessen Horowitz, Gaingels, Signum Growth, Struck Capital e WestCap. É esperado que a rodada completa seja concluída ainda este ano com um aumento adicional de US$ 20 a 30 milhões, com alguns investidores adicionais e diversos parceiros estratégicos em discussão.

Os US$ 37 milhões nesta série C1 serão utilizados sobretudo para obter lucratividade em 12 meses e cumprir a missão da Mythical de oferecer inovação para videogames através da infraestrutura web3 para jogadores convencionais mediante novos modelos de economia e jogos eletrônicos. Através de sua rede, tecnologia de mercado e jogos, a Mythical registrou um influxo de mais de US$ 2,5 milhões de novos usuários e mais de US$ 1 milhão em vendas brutas por dia no ano passado. O financiamento adicional irá garantir que a Mythical seja capaz de escalar seus jogos e infraestrutura para um público majoritário muito maior.

"A Mythical continua concentrada na produção dos melhores jogos e na construção de um mercado dinâmico, ao trazer jogadores e partes interessadas diretamente para economias de jogos eletrônicos", disse John Linden, Diretor Executivo da Mythical Games. "Com mais de um milhão de downloads móveis do NFL Rivals desde o lançamento no mês passado e com uma média de mais de US$ 1 milhão em transações diárias através da Mythical Chain, temos foco em levar a empresaàlucratividade, bem como estamos vendo nossa visão realizada e nossa estratégia valendo a pena. No ano passado, graças ao Blankos Block Party, a Mythical foi um dos poucos jogos da web3 a alcançar mais de 1 milhão de contas de jogadores. Até o fim de 2023, prevemos mais de 20 milhões de contas de jogadores em todo o nosso portfólio de jogos, impulsionados em grande parte pelo NFL Rivals e o próximo lançamento do Nitro Nation World Tour. É uma prova não apenas do trabalho que realizamos ultimamente, mas do contínuo interesse e dedicação a esta nova fronteira das economias de jogos eletrônicos."

O anúncio de hoje é uma rodada de extensão após os aumentos de capital anteriores da Mythical de US$ 150 milhões liderados pela Andreessen Horowitz e US$ 75 milhões liderados pela Andreessen Horowitz em 2021. Com esta última rodada de financiamento, a Mythical mantém sua avaliação de unicórnio.

"Como evidenciado por seu incrível crescimento no ano passado, a Mythical Games está prestes a se tornar a plataforma de jogos eletrônicos dominante na Web3", disse Mark Cachia, Fundador e Diretor de Informações da Scytale Digital."Acreditamos sinceramente nos jogos como um veículo para trazer a adoção em massa da tecnologia blockchain e estamos orgulhosos de ser um parceiro ao liderar esta rodada de investimentos."

Para mais informação, acesse https://mythicalgames.com/.

Sobre a Mythical Games

Reconhecida pela 'Disruptive Technology Companies To Watch' (Empresas de Tecnologia Inovadora a Serem Observadas) da Forbes em 2019 e 'Fast Company's World Changing Ideas' (Ideias que Transformam o Mundo) da Fast Company em 2021, a Mythical é uma empresa de tecnologia de jogos eletrônicos de última geração que cria um ecossistema de jogos web3, aproveitando a tecnologia blockchain e NFTs jogáveis para ferramentas que permitem jogadores, criadores, artistas, marcas e desenvolvedores de jogos se tornarem partes interessadas e proprietários em novas economias de jogos "jogar e possuir".

Liderada por veteranos do setor de jogos eletrônicos, a equipe é especializada em criar jogos em torno da economia dos jogadores e ajudou a desenvolver grandes franquias, incluindo Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Hero, DJ Hero, Marvel Strike Force e Skylanders.

A Mythical Platform protege os jogadores que podem ser novos no blockchain mediante uma carteira de custódia para seus itens digitais, enquanto permite aos jogadores avançados a liberdade de vincular suas próprias carteiras através de pontes entre a Mythical Chain e as principais redes públicas. Com seu foco "jogadores em primeiro lugar", a Mythical Platform garante que os jogadores não precisem mergulhar nas complexidades do blockchain para aproveitar a propriedade de suas coleções digitais e ter uma ótima experiência de jogo.

Sobre a Scytale

A Scytale é uma administradoras de ativos digitais com foco em soluções de blockchain. A empresa foi uma das primeiras a adotar / investir em blockchain com o Horizon Fund I em 2017. O Horizon Fund II fechou no início de 2022. A Scytale investe amplamente em projetos que criam soluções do mundo real em diferentes ecossistemas Web3. Até o momento, a Scytale Horizon II investiu em 15 projetos com uma diversidade de ofertas, que incluem jogos, música, legaltech, segurança, além de infraestrutura de blockchain e metaverso, entre outros.

Para mais informação, acesse https://www.scytale.digital/.

