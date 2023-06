Shopping Interlagos promove últimos shows de junho

O mês de junho segue sendo celebrado pelo Shopping Interlagos. A programação do tradicional Happy Hour conta ainda com dois grandes shows gratuitos, que serão realizados nos dias 29 e 30 de junho, às 19h30, na Praça de Alimentação do shopping.

No dia 29 de junho, a Banda HD se apresenta com seus sucessos nacionais e internacionais dos anos 60, 70 e 80, garantindo muitas emoções ao público. No dia seguinte, em 30 de junho, é a vez do Forró no Ponto ganhar a atenção do público, com grandes sucessos do gênero genuinamente brasileiro, prometendo momentos descontraídos.

Agenda dos shows:

Banda HD - 29/06

Forró no Ponto - 30/06

Serviço:

Happy Hour de Junho - Shopping Interlagos

Datas: 29 e 30 de junho

Horários: Sempre às 19h30.

Endereço: Av. Interlagos, 2.255 – Interlagos – SP

Estacionamento gratuito.

Sobre o Complexo Comercial do Shopping Interlagos

Formado pelos Shoppings Interlagos e Interlar Interlagos, Hipermercado Carrefour, Leroy Merlin (primeira loja do país), Hotel Íbis, Cobasi e Kalunga, é um dos maiores centros de compras, serviços e lazer de São Paulo. No espaço reservado ao lazer, dispõe de 10 salas de cinema Cinemark, com exibições em 3D, Playland e Boliche. Para mais informações, www.interlagos.com.br e www.interlarinterlagos.com.br