Governo dá sequência às negociações para nova tabela de remuneração do IPE Saúde

O governo do Estado recebeu, nesta terça-feira (27), representantes das entidades médicas estaduais para dar continuidade ao diálogo de construção da proposta para uma nova tabela de remuneração dos profissionais e dos procedimentos cobertos pelo IPE Saúde.

Após a aprovação pela Assembleia Legislativa da proposta de reestruturação do IPE Saúde encaminhada pelo Executivo estadual (PLC 259/2023), a reunião comandada pela secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, deu encaminhamento prático para a construção, que passará pela criação de uma mesa conjunta entre representantes do governo e das entidades médicas. O objetivo é a elaboração de uma proposta com um equilíbrio entre os anseios da categoria e a capacidade do IPE Saúde.

Conforme acertado no encontro, as indicações técnicas das entidades devem ser realizadas até a próxima semana, assim como a apresentação do trabalho já efetuado pelos técnicos do IPE Saúde. Após os encaminhamentos iniciais, reuniões semanais devem ser agendadas.

A intenção, conforme Danielle, é construir e aprovar a proposta até o início da cobrança das novas alíquotas dos servidores, que passarão a valer a partir de 1º de outubro. Os novos valores passarão a constar na folha de pagamento do mês, paga no final de outubro.

"Passada a aprovação fundamental do projeto na Assembleia Legislativa, agora é necessário colocar em prática tudo o que foi discutido ao longo dos últimos meses. É um desejo do governo e dos médicos que a sociedade receba o melhor serviço e é para isso que trabalharemos daqui em diante", destacou a titular da SPGG.

“Nossa ideia é poder dar continuidade às discussões, com foco técnico, contando com a cooperação das entidades médicas no sentido de promover o necessário reajuste dos honorários médicos”, ressaltou o presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene. “Foi uma reunião positiva, com clara demonstração de colaboração e com escopo definido, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também com vistas a priorização do que for necessário no equilíbrio entre os interesses dos médicos e dos usuários."

O encontro, realizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), contou com a participação do diretor-presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene, dos deputados estaduais Thiago Duarte e Rafael Braga, do presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcos Rovinski, do presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers), Carlos Sparta de Souza, e do diretor de Finanças da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), Breno José Acauan Filho.