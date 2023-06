Empreendedor investe R$ 500 mi em nova rede de academias

O empreendedor Anderson Franco acaba de apresentar ao mercado fitness uma nova rede de academias. Trata-se da Allp Fit, uma rede para acompanhar o conceito top to all, que não passa de instalações de alto padrão com preço que cabe no bolso da classe C, para comportar todos os tipos de público e as necessidades individuais de cada cliente.

Para este novo projeto, o empresário de Ipatinga planeja aportar R$ 500 milhões ao longo dos próximos cinco anos. Com o investimento, será possível implantar franquias em todos os estados do Brasil.

Hoje, a rede nasce com 17 unidades localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e, juntas, as casas somam mais de 40 mil alunos. Muito além disto, o objetivo de Anderson é tornar a Allp Fit um grande player nacional.

“Criamos um conceito disruptivo e democrático que preza pelo bem-estar das pessoas e valoriza a saúde física, mental e emocional. Nosso objetivo é promover saúde, atividade física e qualidade de vida. Queremos ver as pessoas mais saudáveis, independente dos seus recursos financeiros”, exclama o empreendedor Anderson Franco.

Contudo, o escopo de funcionamento da Allp Fit foi desenvolvido com foco em contribuir positivamente para a sociedade e o meio ambiente, assumindo responsabilidade social e adotando práticas sustentáveis. “Pensamos numa estrutura sustentável, econômica e que seja autossuficiente. Nossa preocupação é também com o meio ambiente e com o impacto que causaremos aos ecossistemas entorno de nós”, pontua Anderson.

Todo esse empreendimento é negócio também e Anderson estima uma margem de novos postos de trabalho. A expectativa é de gerar 1.920 empregos diretos e 640 empregos indiretos nos próximos cinco anos aos quais serão aportados o montante de meio bilhão de reais. A primeira nova unidade foi construída em Ipatinga, no Vale do Aço de Minas Gerais. Outras cidades como Guarulhos (SP) e Coronel Fabriciano (MG) também estão recebendo novas pontos da Allp Fit que devem começar a operar ainda em 2023.

“Estou especialmente feliz por comunicar que o primeiro projeto será iniciado no Vale do Aço, a fim de apresentar para o Brasil o grande potencial criativo e inovador de uma região tão importante para Minas Gerais e para o país. Em seguida, partimos para a expansão nacional”, afirma Anderson Franco.

O próximo passo é integrar novas forças para o plano de expansão. “Estaremos abertos para que empresários e investidores que queiram investir possam abrir unidades Allp Fit gerando mais valor e benefícios aos brasileiros”, conclui o empreendedor.