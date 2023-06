63% das 500 maiores empresas públicas dos EUA estão relatando voluntariamente emissões de escopo 3, segundo a Diligent

As organizações dos EUA estão se preparando de modo proativo para relatórios de escopo 3, com 63% das 500 maiores empresas públicas dos EUA relatando voluntariamente emissões de escopo 3, segundo um novo relatório da Diligent, uma empresa líder em GRC SaaS. O relatório de ESG 2023 produzido pela Insightia (uma marca da Diligent) em associação com a Vinson & Elkins, destaca como os emissores estão sendo responsabilizados por relatórios de emissões em escala mundial, com reguladores, criadores de padrões e investidores exigindo relatórios obrigatórios de escopo 3.

A pressão sustentada para aprimorar as divulgações climáticas destaca a necessidade de percepções claras e consistentes no desempenho climático, bem como a capacidade de comparar dados de ESG com pares do setor, a fim de otimizar o envolvimento dos acionistas.

"Desenvolvimentos regulatórios devem revolucionar o modo como as empresas são responsabilizadas por suas políticas e práticas de ESG a nível mundial", disse Josh Black, Editor-Chefe da Diligent. "Com uma infinidade de novos requisitos para conciliar, é cada vez mais importante que os líderes sejam proativos ao lidar com riscos e oportunidades referentes a ESG. Isto é especialmente verdadeiro para aqueles em setores de alto risco, como energia e serviços públicos."

O relatório, que tem por base o recém-lançado módulo de ESG da Insightia em parceria com a Clarity AI, revela que a Europa lidera o mundo nas pontuações Ambientais e Sociais com pontuações médias de 55 e 47, respetivamente. Enquanto isto, os EUA lideram em Governança, com uma pontuação média de 70.

Outras descobertas importantes incluem:

Os relatórios de escopo 3 se tornam mundiais:

Setores intensivos em emissões enfrentam pressão sustentada para aumentar seus compromissos de emissão líquida zero, com propostas de acionistas de mudança climática obtendo 32,4% e 36,7% de apoio médio nos setores de energia e aeroespacial / defesa dos EUA, respectivamente, nos primeiros cinco meses de 2023.





Os emissores dos EUA estão se preparando de modo proativo para relatórios de escopo 3, com 63% das 500 maiores empresas públicas dos EUA atualmente relatando voluntariamente emissões de escopo 3.

A pressão aumenta sobre os emissores para melhorar a divulgação de ESG:

Embora o apoio médio às propostas dos acionistas de E&S pareça ter caído nos últimos dois anos, o número aprovado permanece elevado e mais solicitações de ESG vêm sendo retiradas para acordos. Vinte e seis propostas de E&S ganharam apoio majoritário nas empresas da S&P 500 em 2022, em comparação a 18 e 30 em 2020 e 2021, respectivamente.





Métricas de ESG em remuneração são cada vez mais a norma. Sessenta e oito por cento dos 365 emissores pesquisados na Europa continental e no Reino Unido em 2020 tinham pelo menos uma métrica de ESG em seus planos de incentivo. Vinte e nove por cento das empresas da FTSE 350 incluíram ao menos uma métrica de ESG em seus planos de remuneração executiva em 2019. Este número subiu para 33% em 2021.

Ativismo de ESG em desfavor dos fundos de cobertura:

O aumento da inflação colocou o ativismo de ESG em segundo plano para os fundos de cobertura ativistas tradicionais. 3,3% e 7,4% das demandas de ativistas ambientais e sociais foram ao menos parcialmente bem-sucedidas nos primeiros cinco meses de 2023, em comparação a 5,7% e 13,9% de apoio, respectivamente, no mesmo período do ano anterior.

Para baixar o relatório completo, clique aqui.

Sobre o Relatório

Dados dos módulos de Ativismo, Votação, ESG e Governança da Insightia, bem como soluções Compensation and Governance Intel (CGI) e Manzama da Diligent, executados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Os dados de 2023 são de 31 de maio de 2023. Mais dados estão disponíveis mediante solicitação.

Siga a Diligent no LinkedIn,Twitter e Facebook.

