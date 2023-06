Obras da Escola Cilon Rosa, em Santa Maria, são concluídas com investimento de R$ 739 mil

Com investimentos do governo do Estado, escola passou por uma série de intervenções no telhado, na cozinha e no refeitório -Foto: Ascom Seduc

A Escola Estadual de Ensino Médio Cilon Rosa, localizada em Santa Maria, pertencente à 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), passou por uma série de intervenções no telhado, na cozinha e no refeitório. Ao todo, o governo do Estado investiu R$ 739 mil, por meio de uma contratação emergencial e verbas do Agiliza Educação. A ação, que beneficia 851 alunos, contou com a revisão estrutural de todo o telhado, substituição de telhas, calhas e condutores.

“A escola está em ótimas condições de trabalho. A partir desse investimento, foi também aberta a possibilidade de colocar mobiliários novos nos espaços pedagógicos, dando qualidade ao ambiente escolar para um melhor aprendizado”, afirma o coordenador regional de Educação, José Luis Viera Eggres.

Outro ambiente que passou por reparos foi o refeitório da escola. As paredes foram todas revestidas e pintadas, o piso foi trocado e novas cubas e uma mesa para a manipulação dos alimentos foram instaladas. A cozinha, que ficava localizada embaixo de uma escada, agora possui um refeitório amplo e totalmente repaginado.

Conforme a diretora da escola, Maribel Dal Bem, o refeitório é uma conquista almejada há anos pela comunidade escolar. Para ela, as mudanças significam qualidade de vida para um grande contingente de estudantes, que trabalham à noite e necessitam tranquilidade para realizarem suas refeições. “Estamos em festa com o novo refeitório. Uma escola que possui ambientes estruturados traz mais chances de aprendizado aos alunos”, destacou a diretora.

Para o aluno, Rafael Oliveira, do 3º ano do Ensino Médio, o novo espaço é motivo de união entre professores e alunos. “Estamos muito felizes com esse espaço de convívio em grupo, uma forma de estreitarmos laços de amizade e trocas de ideias”, ressalta Rafael.