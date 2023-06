Governo do Estado entrega novos equipamentos e realiza reforma na Maternidade Dona Catarina Kuss

O Governador Jorginho Mello e a secretária Carmen Zanotto seguem trabalhando para modernizar e aprimorar a qualidade do atendimento nos hospitais da rede própria de saúde de Santa Catarina. Agora foi a vez das gestantes e recém-nascidos do Planalto Norte serem beneficiados. A Maternidade Dona Catarina Kuss, de Mafra, está passando por reforma na estrutura física e recebeu novos equipamentos que somam mais de R$800 mil.

“Estamos cuidando de todos os nossos hospitais e a Maternidade Catarina Kuss é referência em atendimento obstétrico e alto risco prestando um serviço incrível no atendimento de gestante e recém-nascido para o Planalto Norte catarinense”, destaca o governador Jorginho Mello.

A instituição foi a primeira do Sul do Brasil a conquistar o título “Hospital Amigo da Criança” em 1994, em função do trabalho que realiza em seu banco de leite, incentivando o aleitamento materno. “Proporcionar um atendimento humanizado, aconchegante, organizado e com aparelhos de última geração é o mínimo que devemos fazer”, aponta a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

Na última semana foram entregues aparelhos de ultrassonografia, anestesia, oxímetros de mesa e portátil, camas PPP (pré-parto, parto e pós parto), aparelho de fototerapia que auxilia no tratamento da icterícia neonatal (popularmente conhecido como amarelão), cardiotocógrafo para detectar a frequência cardíaca do feto e as contrações uterinas, equipamentos de CPAP (aparelho que auxilia a estabilizar a respiração do recém-nascido), Babypuff utilizado para reanimação neonatal, além de ar condicionados que irão renovar o parque tecnológico da unidade.

O diretor da MDCK, Jeferson Lopes, explica que reformas estão sendo realizadas para melhorar ainda mais o atendimento aos pacientes. “Estamos reformando várias áreas da maternidade: a Sala de Vacinas, Recepção do Ambulatório de Alto Risco, Consultório do Ambulatório, e o Alojamento Conjunto. Todos os profissionais da unidade estão mobilizados e engajados nessa logística, garantindo que os pacientes não sejam prejudicados nesse período de reforma. E ao final podermos atendê-los em ambientes mais humanizados e com equipamentos de ponta. Só temos a agradecer ao governador Jorginho Mello e a secretária de Saúde Carmen Zanotto por todo o apoio”.