NOTA OFICIAL: Cidasc esclarece que caso de influenza aviária confirmada em aves silvestres no estado não compromete a condição sanitária da produção avícola

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) informa a detecção de Influenza Aviária (H5N1) de Alta Patogenicidade – IAAP em Santa Catarina, no município de São Francisco do Sul, em ave silvestre da espécie Trinta-Réis-Real (Thalesseus maximus). A ocorrência em aves silvestres não compromete a condição sanitária do Estado e do país como livre de IAAP, portanto, não impactando no comércio internacional de produtos avícolas de Santa Catarina como consequência da notificação.

