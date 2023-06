Pipefy recebe certificações ISO 27001, ISO 27018 e ISO 27701

CURITIBA, Brasil, June 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pipefy, líder global em automação de processos no-code, recebeu a certificação 27001:2022 da Organização Internacional de Padronização (ISO/IEC) para seu Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) por oferecer suporte seguro a clientes de todo o mundo que usam sua plataforma. Além disso, conquistou as certificações ISO/IEC 27701-2019 e ISO/IEC 27018-2021.



"Tecnologias no-code como o Pipefy ajudam times a automatizar e otimizar facilmente seus processos, e segurança da informação é crítica para proteger a privacidade das informações e mantê-las entre o TI e os demais times", afirma Alessio Alionço, CEO da Pipefy.

O ISO 27001 é a estrutura de melhores práticas reconhecida internacionalmente para um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Para alcançá-lo, o Pipefy aprovou uma série de padrões para garantir que os controles de negócios e os processos de gerenciamento executados em sua plataforma sejam adequados e proporcionais às ameaçasàsegurança da informação.

Além da certificação ISO 27001:2022, o Pipefy recebeu estas certificações:

ISO/IEC 27701-2019: Extensão de privacidade de dados da ISO 27001. É o padrão internacional que fornece uma estrutura para gestão de privacidade de dados.

ISO/IEC 27018-2021: Código de boas práticas para proteger informações de identificação pessoal (as PII) em serviços de computação baseados na nuvem.

Com a adesão a esses padrões, as organizações ganham permissão para gerenciar a segurança de seus ativos, como informações financeiras, propriedade intelectual, detalhes de funcionários ou informações fornecidas por terceiros.

Sobre a Pipefy:

Pipefy é a plataforma de automação de processos no-code/low-code que aumenta a produtividade e a eficiência das equipes, centralizando dados e padronizando processos para áreas de TI, Financeiro, RH, Operações com Clientes e muito mais. Por meio de sua automação de fluxos de trabalho que dispensa o uso de código, o Pipefy ajuda empresas conectando ferramentas tecnológicas já existentes e garantindo processos de excelência para todas as equipes, em diversos departamentos. Entre seus muitos reconhecimentos recentes, a Pipefy foi nomeada para o Deloitte Technology Fast 500™, ranking das 500 empresas de crescimento mais rápido na América do Norte em novembro de 2022.

Contato:

[email protected]





