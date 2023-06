Boomi Agora Disponível no AWS Marketplace para Clientes de Automação Inteligente

Boomi™, líder em conectividade inteligente e automação, anunciou hoje que a plataforma Boomi, uma plataforma de integração como serviço líder na categoria (iPaaS), agora está disponível como uma solução de automação inteligente no AWS Marketplace, um catálogo digital com milhares de listagens de fornecedores de software independentes que facilitam a localização, teste, compra e implantação de software executado no Amazon Web Services (AWS).

Os clientes do AWS podem acelerar suas iniciativas de automação ao conectar e integrar fontes de dados, aplicativos e sistemas em toda a empresa, como planejamento de recursos empresariais (ERP), gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e plataformas de comércio eletrônico, entre outros, ambos no local e em nuvem com a plataforma de baixo código da Boomi.

A pesquisa da Deloitte descobriu que, embora as organizações estejam amadurecendo gradualmente em suas iniciativas de automação inteligente, a maioria (57%) ainda está muito aquém dos resultados ideais, com os entrevistados classificando sua transformação de automação como 5 em 10 ou menos. As pessoas pesquisadas indicaram que as barreiras mais significativas em suas jornadas de automação de ponta a ponta incluem desafios na integração de várias soluções (62%) e falta de habilidades e experiência (55%).

À medida que o número de aplicativos, sistemas, nuvens e fontes de dados continua proliferando, as organizações enfrentam maiores desafios com silos de dados, fragmentação de processos, bem como tempo e custos extensivos necessários para implementar tecnologias transformacionais. Os clientes do AWS podem acelerar o tempo de valorização em suas iniciativas de transformação digital e automação ao acessar a plataforma nativa de nuvem da Boomi no AWS Marketplace. Profissionais de TI, desenvolvedores, desenvolvedores cidadãos e usuários de linha de negócios com pouca experiência técnica podem integrar e automatizar de modo rápido e fácil o fluxo de dados entre aplicativos, sistemas, fontes de dados e soluções de fornecedores de software independentes no AWS Marketplace.

A plataforma Boomi também fornece ferramentas para mapeamento, transformação e validação de dados, bem como recursos de monitoramento e análise para gerenciar e rastrear processos de integração.

"Organizações de todos os setores estão adotando soluções de automação inteligente, inteligência artificial (IA) e aprendizagem de máquina (AM) em um esforço para melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e ser mais ágeis no dinâmico cenário de negócios atual", disse Ed Macosky, Diretor de Produtos da Boomi. "Mas, para que estas tecnologias sejam eficazes, precisam de dados precisos, organizados e em tempo real , além de visibilidade total dos processos, fluxos de trabalho e ordenamento de TI. Com a Boomi, as organizações podem conectar tudo de modo rápido e fácil para simplificar processos complexos e captar todo o valor da automação com tecnologia de IA em seus ambientes."

Como pioneira de iPaaS, com uma das maiores bases mundiais de clientes entre os fornecedores de plataformas de integração, a Boomi promove uma crescente comunidade de mais de 100.000 membros e conta com uma rede mundial de cerca de 800 parceiros. Incluída nas listas Deloitte Technology Fast 500™ e Inc. 5000 como uma das empresas de tecnologia mais inovadoras e de mais rápido crescimento da América, a Boomi foi recentemente nomeada para a lista "Hot Companies to Watch in 2023" (Empresas em Destaque a Observar em 2023) da Nucleus Research. A empresa também conquistou três prêmios internacionais Stevie® como Empresa do Ano (por dois anos consecutivos) e Inovação de Produtos; o prêmio Gold Globee® na categoria Plataforma como Serviço (PaaS); o prêmio Mérito de Tecnologia na categoria Serviços em Nuvem; o prêmio Stratus como Líder Mundial em Computação em Nuvem em 2022; e recebeu a prestigiada classificação 5 estrelas no Guia do Programa de Parcerias CRN durante dois anos consecutivos.

