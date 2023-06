Vendas nas redes sociais alcançarão US$ 1,2 trilhão até 2025

As redes sociais estão cada vez mais presente na vida de várias pessoas, e muitos consumidores recorrem a elas para fazer suas compras online. Segundo um estudo da Accenture, o crescimento das vendas por esses canais deve aumentar em uma proporção três vezes maior que o e-commerce tradicional.

O levantamento indica que o social commerce (nome dado ao comércio eletrônico estabelecido nas redes sociais) deve lucrar aproximadamente US$ 1,2 trilhão até 2025, e parte desse crescimento deve ser percebido ainda em 2023.

Quando se observa as faixas etárias que mais utilizam o social commerce, 62% das compras são associadas aos que integram o grupo dos Millenials e a Geração Z (os nascidos entre 1981 e 1996 e 1997 e 2010, respectivamente). Parte dessa aceitação se deve ao fato dos membros de ambas as gerações serem menos suscetíveis a cair em golpes virtuais.

Outro estudo divulgado pela Opinion Box em parceria com a All In revelou que, em 2022, o Instagram liderou as buscas e compras com 57% de uso, com Google Shopping (46%), Facebook e WhatsApp (os dois com 40%) na sequência.

“As redes sociais apresentam um novo campo para quem deseja vender e estar mais próximo do público. Por isso, é importante utilizar as estratégias corretas, além de ficar de olho no engajamento e nos indicadores de venda para saber se a abordagem adotada está correta”, explica Ricardo Melo, vice-presidente de marketing da HostGator, empresa especializada em hospedagem de sites e domínios.

Ampliar para ganhar

Os dados mencionados anteriormente mostram que é importante investir em vendas nas redes sociais, pois é o canal em que muitos potenciais compradores estão. Para ajudar nessa jornada, a HostGator, empresa especializada em hospedagem de sites e domínios, lançou um ebook gratuito para auxiliar os empreendedores.

Intitulado “Do Like ao lucro: como usar as redes sociais para impulsionar suas vendas na internet”, ele traz um conjunto de informações sobre como construir uma comunidade engajada, dicas para quem quer investir no social commerce e uma lista sobre os dados a serem monitorados para medir o alcance e sucesso das ações.

Além deste ebook, a Hostgator também possui outros livros distribuídos gratuitamente para quem deseja investir mais no e-commerce, entre eles “Melhores formas de envio para lojas virtuais” e “Como encontrar os melhores fornecedores”.