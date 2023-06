Gabarito do concurso para professores da Rede Estadual é divulgado

O caderno de questões e o gabarito do concurso para professores da Rede Estadual de Ensino estão disponíveis a partir desta segunda-feira (26/6) no site do Instituto AOCP ( www.institutoaocp.org.br ), após publicação no Diário Oficial do Estado . As provas objetiva e de redação foram realizadas no domingo (25/6) em 30 municípios de todas as regiões do Estado.

A prova objetiva teve 60 questões contemplando língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e legislação da educação, além de conhecimento e habilitação do professor. Dos mais de 25 mil inscritos, 20,1 mil realizaram as avaliações e 5 mil se abstiveram, o que representa 20% dos docentes inscritos.

Depois desta fase, que teve caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas as provas de títulos, conforme descrito no edital. De forma inédita, o concurso atendeu às exigências do Decreto Estadual 56.229/2021 e tem reserva de vagas para pessoas com deficiência, indígenas, negros e transgêneros.

O resultado final do concurso público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Secretaria da Educação e publicado no Diário Oficial do Estado e no site www.institutoaocp.org.br em cinco listas para cada região e área/habilitação em disputa, considerando a ordem de classificação e com a respectiva pontuação dos candidatos.