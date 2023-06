Tezos ativa upgrade "Nairobi" com aumento das transações por segundo em oito vezes

A Tezos, blockchain pioneira no mecanismo de consenso Prova de Participação (Proof-of-Stake) e governança on-chain, ativou o upgrade do seu 14º protocolo principal: Nairobi. Com várias atualizações e melhoras ao protocolo Tezos, o upgrade Nairobi fará com que seja mais rápido e mais fácil executar aplicações na blockchain Tezos.

Entre essas atualizações estão melhorias feitas aos Smart Rollups, a principal solução de dimensionamento da indústria, de propriedade da Tezos. Agora é possível fazer o upgrade dos Smart Rollups em sincronia com o protocolo, usando a pioneira governança on-chain da Tezos. Os Smart Rollups dão aos desenvolvedores uma solução de dimensionamento mais confiável, segura e descentralizada comparada a qualquer outra solução de blockchain. Além disso, o upgrade resultou em um aumento de oito vezes em transações por segundo (TPS) ao passo em que reduziu o custo por transação.

"O upgrade Nairobi demonstra mais uma vez a força da comunidade Tezos, e estabelece ainda mais a liderança da Tezos em dimensionamento", afirmou Arthur Breitman, cofundador da Tezos. "Aplicações sérias requerem tecnologia séria, e a resiliência, adaptabilidade e solidez da Tezos se destacam em contraste com os frouxos padrões da indústria".

Aumento das TPS em 8x com modelo de transação aprimorado

Capacitando ainda mais transações com custos ajustados para diferentes curvas criptográficas

O upgrade Nairobi permitirá que até oito vezes mais operações sejam realizadas por segundo, ao passo em que reduz o custo por transação para a maioria das operações. Em contraste ao modelo anterior com taxa fixa e um padrão único para custos de transação para verificação de assinatura, o novo modelo é mais justo aos usuários, fazendo com que os custos de autenticação se encaixem melhor nos recursos computacionais requeridos.

Chegar a um consenso mais rapidamente

Propagação rápida pré-certificação

O upgrade Nairobi acelera toda a cadeia ao ajustar o mecanismo de consenso, permitindo operações confiáveis a latências menores. O upgrade também contribui para que os requerimentos de hardware para participar do consenso sejam poucos, o que beneficia a descentralização ao passo em que simultaneamente aumenta as recompensas do consenso para os "bakers" (validadores) da Tezos.

Upgrade aos Smart Rollups

Experiência perfeita na Camada 2

O Nairobi permite que os Smart Rollups progridam em sincronia com o protocolo de camada 1 da Tezos. Isso permite que os Rollups sejam preparados e aproveitem instantaneamente os recursos fornecidos por futuros upgrades do protocolo. Os Smart Rollups na Tezos são resguardados em Camada 1 ao invés de serem empregados como contratos inteligentes, tornando-os mais eficientes, confiáveis e descentralizados do que outras soluções de Camada 2, como Arbitrum ou Optimism.

Evolução impulsionada pela comunidade

Assim como acontece com todo upgrade da Tezos, o Nairobi foi validado e aprovado pela comunidade através do processo de governança on-chain da blockchain Tezos. A ativação do Nairobi marca o auge da colaboração de meses entre as equipes de desenvolvedores e a comunidade mais ampla da Tezos.

Desenvolvedores da Nomadic Labs,Marigold, TriliTech, Oxhead Alpha, Tarides, DaiLambda e Functori contribuíram para com essa atualização, revelando uma nova era de escalabilidade e abrindo portas para novas aplicações interessantes na blockchain Tezos.

Sobre a TEZOS

A Tezos é o dinheiro inteligente que redefine o que significa guardar e trocar valor em um mundo conectado digitalmente. Uma blockchain de Prova de Participação autoatualizável e eficiente quantoàenergia com um histórico comprovado, a Tezos adota perfeitamente as inovações do amanhã, sem as interrupções de rede de hoje. Para obter mais informações, acesse www.tezos.com.

Sobre a TEZOS FOUNDATION

A Tezos Foundation é uma fundação suíça sem fins lucrativos que apoia o desenvolvimento e o sucesso de longo prazo do protocolo Tezos, uma blockchain eficiente quantoàenergia com a capacidade de evoluir ao se atualizar. Para obter mais informações, acesse www.tezos.foundation.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230626487645/pt/

Randall Woods

[email protected]