Geise Degraf lança obra sobre fé, esperança e resiliência

A obra "Uma mulher e seus encontros", foi lançada em outubro de 2022 juntamente com a editora Autografia, no Rio de Janeiro. Escrito por Geise Degraf, este é o quinto livro da autora. O lançamento ocorreu na Rua Mayrink Veiga, 6, 10º andar, no Centro do Rio, e foi aberto ao público.

O objetivo desta obra é que compartilhando o medo neste tempo de tantas incertezas, o leitor possa buscar suas reservas espirituais, físicas e psicológicas. A autora conta que a obra visa transformar os diversos pensamentos diários pessimistas dos leitores através de memórias de amor, superação, empatia e solidariedade.

Geise Degraf é educadora social, mestranda em Conciliação e Gestão de Conflitos pela Universidad del Atlantico – Espanha em parceria com a Fundação Universitária Iberoamericana; especialista em Saúde Coletiva e especialista em Responsabilidade Social, conciliadora e facilitadora em Justiça Restaurativa – Justiça Federal de Uberaba, consultora em Responsabilidade Socioambiental e autora dos livros: ONG – Organização Não Governamental: manual técnico de orientações, pela Editora Vitória, Voluntário – Agente de Transformação Social, pela Editora e Gráfica Rios, Responsabilidade Social – Um olhar sobre as futuras gerações, pela Editora e Gráfica Scanner e Efeito Mágico – Quando o mistério da vida nos contempla, pela Editora Mazza.