Espaços da Funarte em São Paulo e Minas Gerais divulgam programação

A Fundação Nacional de Artes– Funarte publicou, no site da instituição, a agenda de seus espaços culturais em São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), para o período de 23 a 29 de junho. Também foi divulgada a programação de cursos on-line. As ações têm ingressos a preços populares ou são gratuitas.

No Complexo Cultural Funarte SP, uma mostra que reúne obras de dez artistas,Vazante, está aberta, com entrada franca, até dia 22 de julho. Já na Funarte MG, estreia o espetáculo teatralBalada para Sofrer com Gusto, a qual retrata um encontro imaginário entre duas personalidades históricas argentinas: a atriz e primeira-dama Eva Perón e ocartunista, poeta e dramaturgo Copi.

Acesse abaixo todas as próximas atrações agendadas até quinta-feira, dia 29.

SÃO PAULO (SP)

ARTES VISUAIS

Exposição coletiva

“Vazante”

Na mostra, são reunidas obras produzidas por dez artistas, que tiveram parte de sua formação vinculada ao Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (IA – Unesp). Organizada pelo artista e professor José Spaniol, a proposta é gerar conexões entre os trabalhos, provocando diálogos. O título é simbólico: que o público perceba o “entrelaçamento [...] de influências entre um artista e outro”, e também a relação entre cada um com seu meio. “A palavra vazante diz respeito ao processo de algum líquido que escoa, que vaza” e, assim como nesse fenômeno, na obra de arte, todo elemento pode ser modificado pelo outro – comenta o realizador.

Abertura: 24 de junho, sábado às 14h

Período de visitação: de 24 de junho a 22 de julho, de terça-feira a domingo, das 14h às 19h

Acesso gratuito

Classificação indicativa: livre

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos e galerias | banheiros acessíveis

Parceria com dois estacionamentos

Locais: Centro de Convivência Waly Salomão, Galeria Mário Schenberg e Galeria Flávio de Carvalho

Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Saiba mais aqui .

BELO HORIZONTE (MG)

ARTES INTEGRADAS

Dança-teatro

Projeto Corpografiapoética: minicursos de dança-teatro

Ministrante: Jackson Vitória

Na ação, objetivo do artista docente é “criar, produzir e mediar processos criativos e montagens” de dança, teatro e performance. “A proposta parte da investigação corporal em interlocução com o espaço, tempo, gestos, sons, imagens, palavras, memórias e demais atravessamentos poéticos”, diz Jackson; e acrescenta que o projeto cumpre um papel de mediação de processos criativos de dança-teatro; e está inserido no contexto da linguagem dessa integração entre as duas artes cênicas, ocorrida, de acordo com o realizador, a partir do surgimento da dança moderna, na década de 1920, e sua propagação, nos anos 60.

Os minicursos

20/6: Dança-teatro: processos de criação - O grupo vai “investigar os aspectos principais que perpassam a construção dramatúrgica dos processos de criação da dança-teatro”, a partir dos pressupostos teóricos e práticos desenvolvidos por Pina Bausch. 27/6: Dança-teatro: método das perguntas – O trabalho “tomará como base para investigação o método das perguntas como um dispositivo”. Com esse procedimento, começará o processo de composição com o coletivo. 28/6: Dança-teatro: uma experiência de colagem – Será compartilhada “a simultaneidade de ações em cena como ponto de partida para a criação”. A colagem será apresentada como “estrutura que promove a construção dramatúrgica da dança-teatro” concebida a partir do “uso do método das perguntas e respostas”.

As inscrições podem ser realizadas em todos os minicursos.Haverá uma seleção prévia. Os(as) participantes dos programas 1 e 2 poderão compartilhar seus trabalhos no Minicurso 3. Serão emitidos certificados.

Sobre Jackson Vitória: ator pela Escola de Teatro da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC – MG); licenciado em Teatro pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro (Santo Amaro – SP). Licenciado em Língua Inglesa e Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB); Mestre e doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre outras titulações. Tem experiência como professor em cursos, escolas e na universidade. Foi voluntário em projetos de extensão.

Data: terça-feira, 27 de junho; e quarta-feira, 28 de junho, das 13h30 às 17h30

Participação gratuita

Vagas limitadas: 25 por encontro

Idade mínima para participação: 18 anos completos

Duração: 12 horas no total – quatro em cada minicurso

Local: Funarte MG

Rua Januária, 68, Centro – Belo Horizonte (MG)

Formulário de inscrição disponível em: https://forms.gle/n3bwDVTJZLvFGuq77

As pessoas selecionadas receberão confirmação e informe, por e-mail

Saiba mais aqui.



Artes visuais – teatro - música

Exposição permanente

Carlos Villar

“Miniteatro de Óperas”

Obra de acervo da Funarte

A miniatura de um típico teatro lírico, representa cenários de óperas famosas, comoTosca(Puccini);Aida, RigolettoeLa Traviata(Verdi); além deCarmen(Bizet), entre outras. OMiniteatroé composto por mais de 700 peças, entre cenários, bonecos, mobiliário e objetos cênicos. A caixa cênica reproduz o Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O autor, Carlos Villar, é um ex-tenor.

Visitação - Primeira Temporada

De terça a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábados, das 13h às 19h

Pesquisa e curadoria: Rita Lages Rodrigues e Maria Tereza Dantas Moura – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – em parceria com a Funarte

Acesso gratuito

Local: Complexo Cultural Funarte MG

Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte (MG)

Saiba mais aqui.



TEATRO

“Balada para Sofrer com Gusto”’

O texto revisita e subverte a biografia e a obra de duas personalidades marcantes da história latino-americana: os argentinos Eva Perón, atriz e primeira-dama, e o cartunista, poeta e dramaturgo Copi. A peça foi escrita a partir da provocação: e se os dois se encontrassem? Evita foi estrela no teatro de revista. Já Copi foi um dos primeiros autores latino-americanos a abordar a homossexualidade. Na montagem, que “vai da poesia transgressora de Copi ao resgate de Eva como figura chave do peronismo”, o Grupo Mulheres Míticas experimenta novas linguagens, tais como o teatro de revista e a performance drag.

Data: de 29/6 a 2/7, de quinta-feira a domingo às 20h

Ingressos: R$30 inteira. Meia-entrada: R$15 - vendas pelo site Sympla, ou na bilheteria – aberta uma hora antes de cada apresentação

Acessibilidade: a apresentação do dia 30/6, sexta-feira, contará com interpretação em Libras

Local: Funarte MG

Rua Januária, 68 -Centro – Belo Horizonte (MG)

Texto: Eder Rodrigues, Ibi Monte e Marina Viana | Direção: Sara Rojo | Dramaturgismo: Felipe Cordeiro | Elenco: Felipe Cordeiro, Jéssica Ribas e Luísa Lagoeiro

O trabalho inicia comemorações pelos dez anos do Grupo Mulheres Míticas, em 2024.

Projeto realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte (MG)

Mais informações:[email protected]

VIRTUAL

ARTES INTEGRADAS

"Academia Arte de Toda Gente"

O Arte de Toda Gente disponibiliza cursos e oficinas à distância, por meio dos projetos Bossa Criativa, Sistema Nacional de Orquestras Sociais (Sinos) e Um Novo Olhar (UNO). Todas as ações são abertas e gratuitas; e ministradas por profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação. Para participar, basta se inscrever no site. As pessoas que completarem todas as atividades recebem certificação.





Cursos





Inscrições abertas

Música

Sambas da Bahia, uma materialização estética da diáspora

Violão - Curso 2

Escutativa (escuta ativa)





Teatro

Teatro+Educação+Acessibilidade





Pré-inscrições

Tuba

Classificação indicativa: livre

Participação gratuita

Realização em parceria: Fundação Nacional de Artes – Funarte e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Saiba mais aqui.