Atenção: últimos dias da consulta pública sobre treinamento em simulador de voo

Esta é a última semana para envio de contribuições à Consulta Pública nº 04/2023, que dispõe sobre emenda ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) nº 61. A proposta prevê a simplificação da regulamentação que estabelece a frequência do treinamento em simulador de voo e surgiu no escopo das ações do Programa Voo Simples, lançado pela Agência em outubro de 2020. O prazo para envio de contribuições vai até 30 de junho.



O texto do normativo visa expandir o prazo máximo entre dois treinamentos consecutivos em simulador de voo (FSTD) de 12 para 24 meses para habilitações de tipo de pilotos que operam na aviação geral (RBAC nº 91). A extensão será aplicável aos pilotos que sejam detentores da licença de PLA (avião ou helicóptero) e que demonstrarem, em determinado tipo de aeronave, a realização de três treinamentos consecutivos em Centro de Treinamento de Aviação Civil (CTAC) e possuírem, ao menos, 500 horas de experiência de voo no tipo. A extensão depende, ainda, da manutenção da experiência recente do piloto naquele tipo de aeronave.



Com a proposta, a ANACbusca trazer maior economia e racionalidade para o sistema no que diz respeito aos treinamentos recorrentes de habilitações de tipo, garantindo o foco da segurança operacional.Paralelamente, a Agência vem buscando alternativas para fomentar a disponibilidade de simuladores de voo (FSTD) no Brasil, inclusive com a possibilidade de uso do Fundo Aeroviário.



As contribuições poderão ser enviadas até 30 de junho de 2023, por meio de formulário disponível na página Consulta Pública em andamento , no Portal da ANAC.





Assessoria de Comunicação Social da ANAC