Secretaria da Agricultura celebra 88 anos de história

Em cerimônia comemorativa realizada na manhã desta segunda-feira (26/6), a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) celebrou 88 anos de história. O governador Eduardo Leite, o secretário da Agricultura, Giovani Feltes e o ex-secretário homenageado, Domingos Velho Lopes compareceram à comemoração, que ocorreu na sede da Seapi, em Porto Alegre.

“A secretaria tem papel importante no dinamismo de nossa agricultura. Com toda a tradição nesses 88 anos, soube inovar e se tornou ferramenta importante de desenvolvimento do setor”, destacou Leite.

“Que possamos seguir nesta trajetória, com prognósticos positivos, investindo na atividade primária do Rio Grande do Sul”, afirmou Feltes. O titular da Seapi destacou o papel de seu antecessor, Domingos Velho Lopes, homenageado com uma foto na galeria de ex-secretários. “Domingos trouxe inspiração para o governo, um novo tempo. Foi uma renovação para a secretaria”, disse.

Domingos esteve à frente da pasta entre abril e dezembro de 2022. Em sua fala, destacou que foi um período profícuo, de muito trabalho e diversos desafios. “Em nossa gestão, podemos destacar, entre outras iniciativas, as ações da agricultura de baixo carbono e a participação na Conferência da ONU sobre mudanças climáticas, aCOP 27. Neste evento, tivemos a oportunidade de mostrar para o mundo as 35 cadeias produtivas gaúchas retratadas na Radiografia Gaúcha ”, lembrou.

Também compareceram à cerimônia secretários de Estado, deputados estaduais, representantes dos ministérios da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento Social, presidentes de entidades e federações e servidores.

Ex-secretário Domingos Velho Lopes foi homenageado durante cerimônia -Foto: Grégori Bertó/Secom

Mapa Estratégico

Durante o evento, foi entregue para o secretário Feltes o Mapa Estratégico da Seapi, coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Na ferramenta, constam as ações previstas para a Secretaria da Agricultura.

“O mapa é uma forma de comunicar os objetivos para que todos possam andar juntos no mesmo passo e ver aonde se quer chegar”, destaca a subsecretária de Planejamento da SPGG, Carolina Scarparo. “O objetivo é a união de esforços e metas para promover e ampliar o desenvolvimento da agropecuária gaúcha, garantindo a excelência dos serviços e mantendo o reconhecimento conquistado para melhores entregas à população, alinhando planejamento de ações, gestão de pessoas e de processos.”

Homenagens aos servidores

Os servidores Valmir Jorge Martins, com 54 anos de serviços prestados no Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA) de Santa Maria, e Lélia Garcia Silveira, com 49 anos no Departamento de Defesa e Vigilância Sanitária Animal (DDA), de Camaquã, receberam uma homenagem em nome dos cerca de 1.300 servidores da Seapi.

No encerramento do evento, uma árvore de erva-mate, patrimônio cultural imaterial e símbolo do Rio Grande do Sul, foi plantada no pátio da secretaria.

História

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação foi criada pelo Decreto Estadual 5.970, em 26 de junho de 1935, durante a gestão do Governador José Antônio Flores da Cunha, como Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado. O primeiro secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio foi Raul Pilla em 1936. As primeiras diretorias da pasta foram a de Geral, Agricultura, Indústria Animal, Terras e De Colonização e Padronização.

Em 1959, a pasta ganha independência e passa a se chamar Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, tendo como secretário Alberto Hoffmann.

Vista aérea da Seapi -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi

Da década de 1930 para cá foram vários secretários e muitos nomes. Agricultura; Agricultura e Abastecimento; Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio; Agricultura, Pecuária e Irrigação; Agricultura, Pecuária e Irrigação; Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e, atualmente, Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Atualmente, a Seapi é responsável por políticas públicas de auxílio institucional e técnico a produtores, além da certificação e fiscalização de diversas atividades agropastoris.

“São anos de história construída com o empenho e dedicação de muitos servidores. As mudanças e adaptações foram encaradas nos processos e hoje a secretaria tem reconhecimento nacional e internacional por sua defesa sanitária animal e vegetal, além de sua área de pesquisa e de governança”, afirma Feltes. “O desenvolvimento da agropecuária gaúcha é uma construção que envolve múltiplos atores, e as inovações são impostas diariamente, mas tenho convicção que o corpo técnico da pasta é extremamente qualificado para a construção desses avanços sempre necessários.”

Mais sobre a história dos 88 anos da secretaria