Visus assina com Prescinto para Maximizar Desempenho de Ativos Renováveis

A Prescinto, líder mundial em solução SaaS para gestão de desempenho de ativos de energia limpa, e a Visus, empresa que fornece gestão, operação e manutenção de ativos para instalações de transmissão, geração e distribuição de energia, anunciam a parceria para usar o software de IA da Prescinto em todos os ativos renováveis em operação pela Visus. Esta parceria irá permitir que a Visus aproveite a tecnologia de ponta de monitoramento e análise de ativos renováveis da Prescinto para melhorar a eficiência de suas operações e permitir que alcancem seus objetivos de modo consistente.

A Visus é líder em oferecer soluções de gestão de ativos, engenharia, operação e manutenção no Brasil, com 3.500 MW de ativos de energia limpa sob gestão. A solução APM com IA da Prescinto será aplicada ao portfólio solar da Visus em um primeiro estágio e eólico no estágio seguinte. O software de classe mundial da Prescinto irá permitir que a Visus monitore suas operações em tempo real, identifique perdas e tome medidas corretivas para maximizar o desempenho de ativos e reduzir o trabalho manual envolvido em rotinas diárias da Visus. A parceria irá ajudar significativamente a simplificar as operações da Visus, melhorar o desempenho de ativos e maximizar o valor de ativos de energia limpa que operam.

"Estamos empolgados em ter Prescinto conosco", disse Erica Lima, Diretora de Operações da Visus. "As soluções que a Prescinto oferece são algo que jamais poderíamos ter elaborado manualmente ou criado internamente. A Prescinto irá nos ajudar não só a reduzir o tempo e a melhorar a detecção de falhas, mas também a tentar prever as mesmas. Isto fará com que recebamos dados de boa qualidade, sendo que estes dados irão nos levar a melhores decisões. É isto que a Prescinto nos traz em termos de valor."

"Estamos felizes em anunciar nossa parceria com a Visus. Estamos animados em trabalhar com Rubens (Fundador e Proprietário, Grupo Energia / Visus) e Erica, bem como fazer parte da jornada rumo ao cumprimento de sua missão", disse Puneet Jaggi, Fundador e Diretor Executivo de Prescinto. "Esta parceria demonstra o compromisso de ambas as empresas em oferecer soluções inovadoras e eficazes a nossos clientes no setor de energia limpa."

Sobre a Prescinto

A Prescinto é líder em oferecer soluções de manutenção preditiva baseadas em IA ao setor de energia. A plataforma da empresa permite que as empresas identifiquem e resolvam problemas de equipamentos antes que resultem em tempo de inatividade, reduzindo custos de manutenção e melhorando a confiabilidade do equipamento. A Prescinto tem sede em Bangalore, Índia, e clientes em todo o mundo.

Sobre a Visus

A Visus é uma subsidiária do Grupo Energia, líder em oferecer soluções de energia no Brasil. A Visus oferece soluções de eficiência energética, tendo foco na gestão de ativos de geração e transmissão de energia, com ênfase em atividades de gestão, operação de engenharia e manutenção de empresas (MEO&M). Suas atividades MEO&M abrangem mais de 3.500 MW de geração de energia e 1.500 km de linhas de transmissão, incluindo subestações, em projetos distribuídos na América do Sul e com diferentes capacidades instaladas.

