Governo apresenta potencialidades do Estado para empresários, em São Paulo, na terça-feira (27)

O vice-governador Gabriel Souza, acompanhado dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e de Logística e Transportes, Juvir Costella, cumpre agenda em São Paulo, na terça-feira (27/6), com cerca de 30 grupos empresariais e representantes de fundos de investimentos.

O objetivo é apresentar as potencialidades do Estado e prospectar atração de investimentos com empresas que têm um trabalho consolidado em áreas de interesse do Estado, como infraestrutura e logística.

Organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a agenda inclui a apresentação do Estado no Almoço Brasil de Ideias Sponsors, na sede da One Investimentos. O evento é promovido pelo Grupo Voto, com a finalidade de oportunizar novas negociações e avançar nas que estão em andamento.

Aviso de pauta

O quê: apresentação das potencialidades do Rio Grande do Sul - Almoço Brasil de Ideias

Quando: terça-feira (27/6), às 12h30

Onde: One Investimentos, em São Paulo