Topsoe acelera a economia mundial de hidrogênio verde com o software AVEVA

AVEVA, líder mundial em software industrial, impulsionando a transformação digital e a sustentabilidade, foi selecionada pela Topsoe, líder em tecnologias de redução de emissão de carbono, ajudando a acelerar o desenvolvimento das soluções de descarbonização necessárias para a produção de hidrogênio verde e outros combustíveis neutros em carbono. A Topsoe usará o AVEVA Process Simulation para modelar suas células eletrolisadoras de oxido sólido (SOEC) com o objetivo de otimizar seu design e desenvolver sua estratégia de controle.

Para atingir as metas globais de NetZero, é essencial uma rápida descarbonização de todas as indústrias – mas nem todas podem ser facilmente eletrificadas. Essas indústrias são frequentemente chamadas de setores de difícil redução e abrangem o transporte pesado, como transporte marítimo e aviação, além de indústrias intensivas em carbono, como fabricação de aço e produção petroquímica. O desafio é encontrar e substituir os combustíveis fósseis por alternativas livres de carbono. É aqui que a Topsoe pode ajudar e, usando os eletrolisadores baseados em SOEC altamente eficientes da Topsoe, é possível produzir o hidrogênio verde necessário para descarbonizar muitas dessas indústrias intensivas em carbono. O tempo é essencial e, com sua flexibilidade, modelagem aberta e facilidade de uso, o AVEVA Process Simulation1 está ajudando a acelerar a transição energética, permitindoàequipe de engenharia da Topsoe criar e otimizar seus eletrolisadores com maior velocidade e eficiência.

Poul Georg Moses, diretor de Tecnologia em Power-to-X da Topsoe, disse: “O hidrogênio verde é essencial para descarbonizar indústrias que não podem ser facilmente eletrificadas, e não há tempo a perder se quisermos alcançar as metas globais de NetZero. A Topsoe já está liderando o caminho ao construir a maior instalação de fabricação de eletrolisadores SOEC do mundo, permitindo-nos fornecer soluções Power-to-X2 de tecnologia de hidrogênio verde em escala industrial. O software AVEVA Process Simulation é um divisor de águas para nós, com suas simulações dinâmicas estamos eliminando os contratempos e acelerando o desenvolvimento de nossas soluções”.

Tobias Scheele, vice-presidente sênior de Produtos da AVEVA, afirmou: “Temos o prazer de expandir nosso relacionamento com a Topsoeàmedida que a indústria de Power-to-X se desenvolve. A transição energética bem-sucedida dependerá da rapidez com que as indústrias podem fornecer soluções de baixo carbono em escala. Projetamos o AVEVA Process Simulation para acelerar o ciclo de engenharia, para que as inovações possam ser executadas rapidamente e proporcionar reduções de carbono imediatas”.

A Topsoe é um cliente bem antigo da AVEVA e há décadas que usa o AVEVA PRO/II Simulation (anteriormente PRO/II) e o AVEVA Dynamic Simulation (anteriormente DYNSIM). A empresa com sede na Dinamarca agora está adotando o AVEVA Process Simulation para que sua equipe de engenharia possa projetar soluções sustentáveisàmedida que o impulso mundial para as emissões “net zero” estimula a demanda por produtos de energia verde.

Lisa Wee, chefe global de Sustentabilidade da AVEVA, explicou: “A AVEVA está comprometida em fazer parceria com nossos clientes para oferecer um futuro mais sustentável e igualitário para todo mundo por meio da tecnologia. Reconhecemos que as escolhas e medidas tomadas nesta década pela indústria terão impactos agora e nas próximas gerações. Estamos entusiasmados em poder ajudar a acelerar a transição energética por meio da combinação de nosso software e da tecnologia inovadora da Topsoe”.

Desde 2021, a capacidade mundial de fabricação de eletrolisadores é insuficiente para atender aos requisitos de “net zero”, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Atualmente, os eletrolisadores de membrana alcalina e de troca de prótons respondem pela maior parte da produção, com menos de 0,1% do hidrogênio atual produzido por eletrólise. Com a energia renovável se tornando cada vez mais disponível a custos mais baixos, os eletrolisadores SOEC de altíssima eficiência da Topsoe ajudam a maximizar o fornecimento de hidrogênio limpo: as unidades fornecem até 30% mais hidrogênio do mesmo volume de eletricidade a um custo 30% menor.

