Projeto Estrogênias estreia com 42 episódios

O projeto "Estrogênias: A Potência Feminina Nas Artes" estreia com 42 episódios para despertar a conscientização sobre a importância da equidade de gênero no mercado profissional. Com encontros entre mulheres especialistas e profissionais atuantes no mercado cultural em diferentes comunidades de São Paulo, e conduzido pelas jornalistas Marília Ruiz e Maiara Bastianello, o programa promove debates e vivências sobre diferentes temas artísticos, valorizando a participação feminina na economia criativa.

Cada episódio aborda uma linguagem específica, explorando primeiro os aspectos históricos e depois a prática da atividade em questão. Percorrendo temas como Literatura, Dança, Moda, Fotografia, Hip-Hop, Teatro e Gestão Cultural, o objetivo da série é oferecer um mergulho na diversidade artística e no poder realizador das mulheres.

Os 42 programas foram viabilizados pelo PROMAC (Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais) da Prefeitura de São Paulo. Eles estão disponíveis gratuitamente em diversas plataformas, incluindo YouTube, Spotify, Deezer e Castbox.



Estrogênias – A Potência Feminina Nas Artes

Apresentação: PROMAC e Prefeitura do Município de São Paulo

Serviço:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC6nS1TcOP0rSWRaqOB3gSDA

Spotify: https://open.spotify.com/show/4wJXuRjtC9rpXkr61ZCmJF



Deezer: https://www.deezer.com/br/show/6065177

Castbox: https://castbox.fm/channel/id5439478?country=br

Gratuito