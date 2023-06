Gi Group anuncia Stato Intoo, nova marca da holding

A Gi Group Holding, multinacional italiana de serviços integrados de recursos humanos e terceirização de serviços gerenciados, anuncia que a Stato, empresa especializada em outplacement e transição de carreira no Brasil, passa agora a se chamar Stato Intoo. A nova marca surge da fusão entre a Stato, empresa adquirida pelo grupo em 2022, e a Intoo, divisão de outplacement da Gi Group.

A operação está sendo liderada por Rubens Prata Junior, que assume o cargo de diretor de negócios da Stato Intoo. Com mais de 30 anos de experiência profissional e atuação em empresas nacionais e multinacionais em diversos segmentos da indústria e serviços, o executivo projeta um crescimento da área acima de dois dígitos para os próximos 3 a 5 anos.

“A primeira meta pós-covid é retomar o tamanho de 2019, consolidando a nossa liderança de mercado. Em 2019 a Stato representava aproximadamente 50% do marketshare neste tipo de atividade, tendo atingido o melhor resultado de sua história. Como carreira é um tema recorrente para um amplo mercado de trabalho cada vez mais exigente, acreditamos que haverá grandes investimentos em qualificação pensando em soft e hard skills ao longo dos próximos anos. Isso nos dá a ambição de planejar um crescimento bastante superior a dois dígitos para os próximos 3 a 5 anos. Em 2023, nossa expectativa é de já alcançar os níveis de 2019”, afirma Rubens Prata Junior.

Segundo o diretor, a principal missão da empresa é democratizar o acesso aos recursos e metodologias que permitam que profissionais possam efetivamente planejar e escolher suas carreiras de forma consciente. Isto implica em ações sociais para profissionais distantes dos investimentos de empresas e do próprio governo, baseado em ações que vão desde career truck (centro de desenvolvimento volante) para atender regiões periféricas, dentre outras.

“Em um mundo em constante transformação e evolução, os movimentos de carreira são partes fundamentais tanto para a organização quanto para o indivíduo. Em um mundo sob a égide do ESG, empresas devem reconhecem seu papel transformador e a responsabilidade com sua marca e seu propósito na construção de um mundo mais justo e acessível socialmente. Nesse sentido, como modelo de reconhecimento e valorização, torna-se crucial cuidar dos colaboradores e ajudá-los na escolha, planejamento e execução de um projeto de carreira”, acrescenta o executivo.

Sobre a Stato Intoo

A Stato Intoo é uma Consultoria de Gestão de Carreira e Movimentação de Talentos da multinacional italiana Gi Group Holding, co-branded posicionada globalmente sob a marca INTOO e presente na Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina e Brasil. Atua em todos os ciclos dos profissionais no ambiente corporativo, identificando, desenvolvendo e cuidando de pessoas para atingirem seus propósitos profissional e pessoal e, consequentemente, das organizações. Em seus 33 anos e seis filiais no Brasil, a empresa registra mais de 80.000 executivos e 700 empresas atendidas.

Sobre a Gi Group Holding

Fundada em 1998 em Milão, Itália, a Gi Group Holding é uma prestadora de serviços voltados à evolução do mercado de trabalho no mundo. Por meio de um ecossistema de soluções para RH e terceirização de serviços gerenciados que conta com sete divisões globais (Gi Group, Gi BPO, Wyser, Grafton, Intoo, Tack TMI e Jobtome) e duas locais (Gi Horeca e C2C), o grupo possui uma oferta integrada para empresas de todos os segmentos.

A Gi Group Holding trabalha para promover um mercado sustentável, ágil, eficiente e gratificante para empresas e profissionais, atendendo às suas necessidades em constante transformação. A companhia possui mais de 6.000 funcionários e, graças à sua presença direta e às suas parcerias estratégicas, está em mais de 100 países na Europa, APAC, Américas e África.

Prestando serviços a mais de 20 mil clientes e com faturamento de 3,3 bilhões de euros (2021), a Gi Group Holding é a 8ª maior empresa europeia de recrutamento & seleção e a 15ª em todo o mundo, de acordo com a SIA – Staffing Industry Analysts. No Brasil, a Gi Group Holding possui mais de 20 filiais e atua em todo o território nacional