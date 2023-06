Startup de Ribeirão Preto (SP) recebe novo sócio-investidor

A OurCard, startup criada em 2022, em Ribeirão Preto (SP), acaba de anunciar a chegada de um novo sócio-investidor. De acordo com o comunicado, a Sanchez Lab chega para contribuir na modalidade de smart money, investimento conhecido por sua natureza híbrida, qual seja, financeira, bem como com envolvimento nas estratégias de modo geral.

O negócio atua com um sistema personalizável, instalado em um cartão de apresentação que contempla NFC (Near Field Communication) e QR-Code. A empresa surgiu no ano passado em decorrência de uma demanda em outra startup, em que os fundadores identificaram a viabilidade comercial e a escalabilidade do novo produto, bem como seu potencial em prol da sustentabilidade, economia circular, ESG e as metas mundiais ecológicas da ONU (ODS). De lá para cá, os negócios evoluíram de maneira exponencial.

A solução foi pensada para empresários que têm a necessidade de realizar networking em reuniões de negócios, eventos, palestras, prospecção e atendimento ao cliente. Além disso, a OurCard também é uma opção para tornar o crachá interno dos colaboradores uma ferramenta de prospecção para novos negócios.

“Com sede também em Ribeirão Preto, instalada no mais novo centro empresarial que integra pessoas, ideias e inovação, a Dabi Business Park, a Sanchez Lab visa investir e fomentar o ecossistema de inovação na região. A empresa apoia as novas ideias e os novos negócios, em especial oferecendo espaço, estrutura organizacional e apoio administrativo às startups”, afirma o CEO da Sanchez Lab, Dr. Jorge Sanchez.

“Esta é uma parceria importante para o presente e para o futuro da nossa OurCard, uma conquista muito celebrada pelos founders, colaboradores e clientes”, afirma Silvio Cabral Jr, CIO da OurCard.

Ele destaca que, entre as principais propostas da empresa, “a inovação busca unir o físico ao digital para reduzir o impacto ambiental dos cartões de visita, em sintonia com o ESG (Environmental, Social e Governance, na sigla em inglês - Ambiental, Social e Governança, em português)”. A abordagem é utilizada para avaliar e nortear ações de corporações em prol de objetivos sociais e práticas voltadas ao meio ambiente.

Cada vez mais, iniciativas alinhadas ao ESG ganham destaque no Brasil, onde somente 4% dos resíduos sólidos que poderiam ser reciclados são enviados para esse processo, de acordo com a ISWA (International Solid Waste Association, na sigla em inglês).

A taxa do país está abaixo da registrada por nações com grau de desenvolvimento econômico e faixa de renda semelhantes, como África do Sul, Argentina, Chile, e Turquia, que têm média de 16% de reciclagem.

Inova RP 2023

Recentemente, a OurCard celebrou um contrato de prestação de serviços para tornar o acesso digital e inteligente da maior feira de inovação da região de Ribeirão Preto, o Inova Ribeirão 2023, que ocorre de 4 a 6 de julho, no Senai Ribeirão Preto.

“Com o acesso digital, a feira irá ‘aposentar’ os ancestrais crachás físicos de eventos. Com o cartão de acesso, os participantes terão agilidade para troca de contatos de forma digital e acesso a várias atrações de forma gamificada”, informa Cabral Jr.

“A organização do evento, por sua vez, terá um canal de comunicação com todos os participantes, além do posicionamento sofisticado e sustentável, já que não haverá mais impressão de crachás de papel”, complementa.

Para mais informações, basta acessar: https://ourcard.eco/new/