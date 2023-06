Hoje é Dia: Orgulho LGBTQIA+, Allende e Dia de São Pedro são destaques

A semana entre os dias 26 de junho e 1º de julho de 2023 se notabiliza por celebrações voltadas à conscientização de causas. Em 28 de junho, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data marca o "Incidente de Stonewall" de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn em Greenwich Village, Nova York, reagiram pela primeira vez contra as constantes ações de truculência policial.

Em 2021, oViva Maria, daRádio Nacional da Amazônia, fez um programa especial sobre a data e debateu a importância da lembrança de pautas pró-movimento LGBTQIA+:

O 26 de junhoé o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. A data foi instituída pela Assembleia Geral da ONU de7 de dezembro de 1987. No Brasil, essa data foi oficializada por um decreto em 28 de maio de 1999, que estabeleceu a "Semana Nacional Antidrogas" para os brasileiros.AAgência Brasiljá noticiou a realização de alguns eventos relacionados à Semana Nacional de Políticas sobre Drogas (como em 2002 e 2020 ). O 26 de junho também é o Dia Internacional das Nações Unidas em apoio às Vítimas de Tortura. A data foi instituída pela ONU emresolução dedezembro de 1997, pararelembrar o 26 de junho de 1987, quando entrou em vigor nos países-membros signatários, a "Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes". Em 2017, o História Hoje falou sobre a efeméride:

No dia 29 de junho, é comemorado o Dia de São Pedro. A data, que fecha as festividades juninas, já foi tema de conteúdos do Portal EBC e também do História Hoje:



Nascimentos e mortes

A semana também tem datas que celebram a biografia de figuras famosas. No dia 26 de junho, o nascimento do ex-presidente chileno Salvador Allende completa 115 anos. Em 1973, Allende foi deposto por um golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, chefe das Forças Armadas. Em 2013, o Portal EBCcontou a sua trajetória.

No dia seguinte, o nascimento do escritor, diplomata e médico mineiro João Guimarães Rosa também completa 115 anos. Figura das mais importantes da literatura brasileira, ele foi destaque noMomento Literário (quadro do programa Antena MEC) em 2019:

No dia 30 de junho, a morte do comunicador de rádio e televisão pernambucano José Abelardo Barbosa de Medeiros, conhecido como Chacrinha, completa 35 anos . Nesse mesmo dia, também é lembrado o falecimento do padre católico, cientista e inventor gaúcho Roberto Landell de Moura.

Landell de Moura, que faleceu há 95 anos, foi lembrado como o “padre que inventou o rádio no Brasil” em matéria sobre os 100 anos de rádio no Brasil publicada naAgência Brasilem 2022.

EBC e Copa do Mundo

A semana tem aindaduas datas relacionadas àEmpresa Brasil de Comunicação. Em 29 de junho, o programaGarimponaRádio Nacional AM do Rio de Janeirocelebra 13 anos.

No dia 1º de julho, o programaSem Censuracompleta 38 anos. Foi em 1º de julho de 1985 que o programa entrava no ar na extinta TVE do Rio de Janeiro. Em 2020, oSem Censurafez um programa especial relembrando a estreia:

Por fim, a semana marca a lembrança o primeiro título mundial do Brasil. No dia 29 de junho de 1958, o Brasil goleava a Suécia por 5 a 2 e conquistava a Copa do Mundo daquele ano. Em 2012, oPortal EBCpublicou, na íntegra, os áudios daquela decisão (transmitida pelaRádio Nacional do Rio de Janeiro).



Confira a lista semanal doHoje é Diacom datas, fatos históricos e feriados: