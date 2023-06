Solução de educação em serviços compartilhados é lançada no país

Idealizado pelo IEG com base em 15 anos de experiência em Educação e em Serviços Compartilhados, o Impulse Solution é a mais nova solução de educação lançada no país para o desenvolvimento de profissionais de Centros de Serviços Compartilhados (CSC).

Lançada no último mês de maio, a metodologia Impulse está pautada em três pilares – capacitação, inspiração e criação de soluções - para que profissionais de diferentes áreas e níveis de senioridade dos Centros de Serviços brasileiros tenham acesso a conteúdos, cases, palestras e workshops de qualidade que complementem seus gaps organizacionais e técnicos.

No programa de desenvolvimento proposto para o Impulse Solution, constam módulos de conhecimento como Implementação de CSC, Gestão do CSC, Boas Práticas de CSC, Perfil do Profissional de CSC, Cultura de Serviços Compartilhados, Panorama do Mercado Brasileiro e Tendências. "Ao desenhar a metodologia Impulse, uma de nossas grandes preocupações foi aproximar e dar visibilidade para as empresas, de forma estruturada, sobre os resultados obtidos no processo de desenvolvimento de cada profissional. Por isso, além das aulas, teremos um processo de certificação individual por meio de avaliações que garantirão que os times estão obtendo os graus de aproveitamento necessários para enfrentarem os desafios profissionais futuros", destaca Taís Nascimento, Sócia do IEG e responsável pela Escola de Negócios.

Um aspecto extremamente importante que também será trabalhado para elevar o nível de desenvolvimento dos profissionais são os benchmarkings e as redes de conexões com times de outras empresas. Através de um acervo dos principais cases de Serviços Compartilhados do país, e de palestras e workshops que debaterão problemas e dificuldades enfrentadas pelos Centros, serão provocadas reflexões e indicadas referências para que os times evoluam coletivamente.

O Impulse Solution tem como objetivo capacitar pessoas, inspirar equipes e propiciar a criação de soluções conjuntas para os CSCs brasileiros, elevando o mercado a novos patamares de maturidade. "Estamos muito felizes em continuar contribuindo com a evolução dos profissionais dos CSCs na busca pela excelência desses centros", enfatiza Vanessa Saavedra, Sócia Fundadora do IEG.

O IEG é uma empresa que elabora soluções de ensino, pesquisa e consultoria em gestão de forma integrada e complementar para as Organizações, dissemina conhecimento por meio de treinamentos customizados desenvolvidos para capacitar profissionais de diversas empresas no que tange a competências comportamentais, técnicas e ferramentais através de aulas práticas e professores com experiência de mercado.

Para saber mais sobre essa nova solução para o desenvolvimento dos profissionais do CSC, basta acessar: https://materiais.ieg.com.br/impulsesolution