Profissionais de saúde buscam mais acesso no meio virtual

Uma nova plataforma chegou ao mercado da saúde e se volta aos profissionais da área, como médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas e outros especialistas. O Guia SaúdeLAB oferece a eles espaço para criação de conteúdo e interações.

O Guia SaúdeLAB é uma alternativa para a promoção da comunicação entre os profissionais da saúde e seus pacientes. Eliz Costa, profissional da saúde e uma das idealizadoras do projeto, destaca que a plataforma foi concebida para suprir uma demanda crescente por uma presença online estratégica por parte desses especialistas.

"Ao observarmos o cenário atual, percebemos que cada vez mais pacientes recorrem à internet em busca de informações sobre saúde e de profissionais qualificados. No entanto, muitos desses especialistas ainda enfrentam dificuldades para se posicionar corretamente nesse universo digital", explica Eliz.

Nesse contexto, portanto, a proposta do Guia SaúdeLAB é de ir além de um simples cadastro de profissionais. "Queremos oferecer uma experiência abrangente e intuitiva para os usuários. Por meio do Guia SaúdeLAB, os profissionais de saúde podem criar perfis personalizados, adicionar informações sobre suas especialidades, experiências e serviços oferecidos, além de compartilhar artigos e dicas relacionadas à saúde. Tudo isso com o objetivo de estabelecer uma relação de confiança com os pacientes e demonstrar sua expertise na área", enfatiza Eliz.

Segundo a empresa, o Guia SaúdeLAB corresponde a um conjunto de recursos projetados para os profissionais de saúde. “Em sua essência, é uma solução 3 em 1 que inclui um aplicativo com ferramentas para a saúde do usuário, um buscador de profissionais de saúde e um site de notícias focado em conteúdo de saúde”, assegura.

Os recursos da plataforma 3 em 1

O aplicativo disponibilizado pela plataforma conta com ferramentas para auxiliar as pessoas em sua busca por uma vida saudável. Recursos como cálculo de IMC, agenda de refeições, controle de consumo de água, alarme de medicamentos e espaço para registrar informações sobre o controle da diabetes fazem parte do app.

O aplicativo se volta à promoção de um estilo de vida saudável. Isso é possível pela reunião de ferramentas para o dia a dia, notícias, informações e dicas, além de oferecer ao usuário a oportunidade de encontrar os profissionais de saúde de sua preferência.

A empresa ainda oferece um buscador de profissionais de saúde integrado ao Guia SaúdeLAB. Por ele, pacientes podem encontrar profissionais e estabelecimentos de saúde qualificados em sua região. Essa funcionalidade oferece acesso aos cuidados de saúde e proporciona a conexão entre os pacientes e os profissionais da localidade desejada. Além dos recursos mencionados, o Guia SaúdeLAB também oferece um site de notícias em saúde. Segundo a empresa, o site atrai milhares de visitantes diários.

Abertura para todos os profissionais

O Guia SaúdeLAB se disponibiliza para profissionais de todas as áreas da saúde. “A plataforma valoriza a diversidade e busca promover uma comunidade colaborativa, acolhendo tanto especialistas quanto profissionais em ascensão”, afirma Eliz Costa. Finalizando, ela considera que “a plataforma acompanha um mundo cada vez mais conectado, onde a reputação e a presença online podem fazer a diferença na escolha de um profissional de saúde”.