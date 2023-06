Gabriel Souza destaca ações do Estado em compromissos em Passo Fundo

No Hospital de Olhos Lions, Gabriel conversou com pacientes e conferiu equipamentos adquiridos com recursos do Avançar na Saúde -Foto: Joel Vargas/GVG

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Passo Fundo na quinta (22) e na sexta-feira (23) para conferir entregas do governo do Estado. Entre as melhorias destinadas, estão equipamentos adquiridos para qualificar o atendimento oftalmológico e obras nos canteiros centrais da Avenida Brasil, que estão transformando o local em um parque linear. Ele também visitou a Universidade de Passo Fundo, além de participar da formatura de alunos de cursos técnicos e palestrar para empreendedores do Planalto Médio.

“As reformas feitas pelo governo nos últimos anos resultaram no equilíbrio fiscal que permitiu fazermos investimentos importantes em todas as regiões do Estado”, destacou o vice-governador. “Aqui em Passo Fundo, polo em saúde e serviços, são entregas que contribuem ainda mais para o desenvolvimento regional.”

No Hospital de Olhos Lions, Gabriel conferiu os dois novos equipamentos adquiridos com recursos do Programa Avançar na Saúde, que representam um investimento de R$ 1 milhão. Com o valor, a instituição adquiriu um equipamento Stellaris Ellite PC, que possibilita a realização de cirurgias de catarata e retina com automatização, de forma menos invasiva. Além disso, comprou um novo microscópio cirúrgico para equipar a terceira sala do Bloco Cirúrgico, beneficiando a comunidade que procura os serviços oftalmológicos. O hospital atende 140 municípios.

No local, Gabriel conversou com pacientes que aguardavam atendimento e que agradeceram os recursos e cuidados com a saúde da região. O secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Matheus Wesp, acompanhou a visita.

As obras de requalificação de nove canteiros centrais na Av. Brasil estão em andamento e buscam a implantação de um parque linear, proporcionando mais espaço de lazer público. O local contará com investimento de R$ 8,8 milhões do governo estadual.

Essas e outras entregas também foram destacadas pelo vice-governador durante palestra em encontro promovido pela Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócio de Passo Fundo (Acisa). Em sua fala, Gabriel listou as principais ações do governo para desenvolver o capital humano do Rio Grande do Sul, por meio do impulsionamento de áreas como educação, inovação e infraestrutura. Somente o município de Passo Fundo recebeu aproximadamente R$ 300 milhões em investimentos nos últimos quatro anos.

Educação e inovação

Gabriel foi o convidado especial da formatura de mais de 400 alunos da Escola das Profissões na noite de quinta (22/6). Administrada pela prefeitura, a instituição oferece 34 cursos e já recebeu inscrições de mais de 6 mil pessoas. As turmas formandas que receberam o diploma das mãos do vice-governador são das áreas de Estética, Saúde e Gastronomia.

Na formatura da Escola das Profissões, o vice destacou a importância de investimentos na qualificação profissional -Foto: Joel Vargas/GVG

“Investir nas pessoas é a melhor forma de desenvolver o nosso Estado. Esses certificados entregues em mãos representam a qualificação e mais possibilidades de futuro para esses jovens e adultos”, ressaltou o vice-governador durante a cerimônia.

Na sexta (23/6), ele visitou o campus da Universidade de Passo Fundo e dialogou com representantes da reitoria sobre o projeto para formar novos professores, entre outras iniciativas pelo Ensino Superior no Estado. Recentemente, a instituição recebeu a nota 5, pontuação máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC), que leva em consideração aspectos como avaliação institucional e infraestrutura. Gabriel conheceu, ainda, o prédio que servirá como sede para o Instituto Aliança Empresarial, rede formada por empreendedores e líderes de mercado em diferentes segmentos. Em obras, o espaço pretende ser um hub de inovação inspirado em modelos de sucesso no mundo.