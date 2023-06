Liberado o tráfego de veículos no acesso a Caraá

Após dias de intenso trabalho, o tráfego foi retomado nesta sexta-feira (23/6) na ERS-030, em Caraá, no Litoral Norte, com a construção de um desvio emergencial ao lado da ponte derrubada pelas chuvas. A localidade foi uma das mais afetadas pelo ciclone que atingiu várias regiões do Estado na última semana.

Quinze caminhões e trabalhadores foram mobilizados pelo governo do Estado, sob a coordenação da Secretaria de Logística e Transportes e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), que trabalharam ininterruptamente na construção da passagem emergencial. Temporariamente, apenas caminhões de pequeno e médio porte e um veículo de passeio por vez passam pelo desvio. Os trabalhos serão finalizados na semana que vem, se as condições climáticas permitirem, com a pavimentação do trecho.

“É uma passagem segura, que devolve o acesso para os moradores do Caraá. As pessoas que trafegam pela região precisam ter cuidado, respeitando os limites de velocidade”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, que vistoriou o local em três oportunidades.

Caraá foi uma das cidades mais afetadas pelo ciclone -Foto: Ascom Daer

Com isso, veículos e pedestres têm um caminho alternativo para chegar ou sair da cidade, já que a ponte destruída era o único acesso asfáltico à localidade. O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, esteve durante o dia no local em que foi construído o desvio, conferindo o resultado da ação emergencial.

“As equipes terceirizadas trabalharam intensamente desde segunda-feira para que fosse possível liberar o tráfego em tempo recorde para a comunidade, que precisa tanto desse desvio”, afirmou Faustino.

Nova estrutura

A estrutura nova consiste em um aterro com pedras de grande diâmetro colocadas no leito do rio, juntamente à tubulação, para permitir a passagem da água. Nesta semana, a preocupação foi trabalhar na base da estrutura. Na próxima, o serviço continua com a pavimentação do novo caminho.

Com a solução emergencial, começa a ser retomada a circulação de veículos, pessoas e materiais necessários à normalização da rotina da comunidade, até que a construção de uma nova ponte, ao lado do desvio, substitua a estrutura que caiu.

O Daer também está construindo uma passagem molhada na ERS-494, em Três Cachoeiras, na ERS-494, localidade de Morro Azul, distante 80 quilômetros de Caraá. A expectativa é que a obra seja concluída na próxima semana, se as condições climáticas permitirem. Faustino esclarece, ainda, que a autarquia está realizando estudos para viabilizar a construção das novas pontes o mais breve possível.Também esteve no local acompanhando os trabalhos o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer,Richard Polo.