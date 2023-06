Dez artistas expõem na Funarte SP

A partir do dia 24 de junho, sábado, às 14h, o Complexo Cultural Funarte SP, em Campos Elíseos, na Capital, recebe a exposição coletivaVazante. Ela reúne obras produzidas por dez artistas que tiveram parte de sua formação vinculada ao Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (IA – Unesp). Aberta até o dia 22 de julho, a mostra tem visitação gratuita.

Organizada pelo artista e professor José Spaniol, a exibição tem como proposta gerar conexões entre as produções dos autores, provocando diálogos.

Vazanteé um título que tem papel simbólico. O curador explica que, na exposição, é proposto que o público perceba o “entrelaçamento de caminhos e influências entre um artista e outro”, e também a relação entre cada criador e seu próprio meio. “A palavra vazante diz respeito ao processo de algum líquido que escoa, que vaza” e, assim como nesse fenômeno, na obra de arte, todo elemento pode ser modificado pelo outro. “Portanto, aqui é mostrado parte dos caminhos, que cada um dos artistas percorreu até o momento, assim como podem ser vislumbradas as veredas possíveis onde suas obras poderão futuramente escoar”, comenta Spaniol.

O professor acrescenta que, à semelhança do refluxo dos líquidos, “a exposição [...] se apresenta como movimento de projeção e retorno. Uma vazante é um sistema interligado” e, “mesmo que não saibamos exatamente suas dimensões e nem prever qual pequena barreira poderá alterar drasticamente a geografia” de uma região, nota-se que é um complexo conectado, no qual “cada elemento influencia e altera o outro”, destaca. “As águas das vazantes cortam a terra e, com o tempo, formam caminhos e veredas ou até mesmo mudam o curso de um rio. Elas transformam os relevos em seu afluxo”, acrescenta. Desse modo, ocorreriam deslocamentos de previsão impossível, ou, em certa medida, previsíveis.

Exposição coletiva

Vazante

Abertura: 24 de junho, sábado às 14h

Período de visitação: de 24 de junho a 22 de julho, de terça-feira a domingo, das 14h às 19h

Gratuita

Classificação indicativa: livre

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos e galerias | banheiros acessíveis.

Centro de Convivência Waly Salomão, Galeria Mário Schenberg e Galeria Flávio de Carvalho

Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Parceria com dois estacionamentos:

1. Em frente à entrada do Complexo Cultural Funarte SP, na Alameda Nothmann. Preços: R$ 10 (até 3h) e R$ 15 (até 12h)

2. Rua General Júlio Marcondes Salgado, 211. Preço: R$ 12 (até 3h)

Mais informações: [email protected]