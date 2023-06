Governo retoma reforma e ampliação de escola de Rio Grande

A reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio Alfredo Ferreira Rodrigues, de Rio Grande, foi retomada nesta semana. A instituição de ensino terá um novo prédio de três andares mais um anexo térreo; o prédio atual também está sendo reformado. Além disso, a escola contará com uma subestação de energia exclusiva.

Parte da escola havia sido demolida para a duplicação da BR-392, o que causou a necessidade de construção do novo prédio. A nova estrutura contará com 14 salas de aula, cozinha, refeitório, biblioteca, laboratórios de ciências e de informática, depósito de material esportivo e área administrativa. Já o prédio ainda existente recebe reforma elétrica e nos banheiros, adequação de layout, elaboração do plano de prevenção e combate a incêndios, climatização e pintura.

O investimento total é de R$ 5.453.800,75. No momento, a obra está 85% concluída. De acordo com o coordenador adjunto da 5ª Coordenadoria Regional de Obras (Crop), Jairo Lubeck, a previsão de entrega é no começo de 2024.