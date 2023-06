Último dia para se inscrever no evento de facilitação da ANAC

Esta sexta-feira, 23 de junho, é o último dia para os interessados se inscreverem na 2aedição do evento de facilitação da ANAC, o FAL Connections. O encontro será realizado nos dias 28 de junho, das 14h às 18h, e 29 de junho, das 9h às 13h, em Brasília (DF), no auditório do 1° andar da sede da Agência. Inscreva-se por meio do portal de capacitação da ANAC .

Organizado pela Coordenadoria de Facilitação (CFAL) da ANAC, o evento tem como objetivo fomentar o debate, as ações e as trocas de experiências sobre os principais assuntos relacionados ao tema "Facilitação do Transporte Aéreo", queé uma ampla área da aviação, com requisitos e normas ditadas pela Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) por meio do Anexo 9 à Convenção de Chicago. Veja a programação a seguir: FAL CONNECTIONS 2023

Inovação e Facilitação 28/06/2023 HORÁRIO TEMA PALESTRANTE 14h - 14h15 Abertura Diretoria da ANAC

Giovano Palma (ANAC/SIA)

Tarik Souza (ANAC/GSEF) 14h15 - 14h40 Coordenação entre Associações (ABEAR e ABR) para implementação de projetos de interesse da indústria Raul de Souza (ABEAR) Raquel Carvalho (ABR) 14h40 - 15h20 Aumento da Eficiência do Fluxo de Passageiros Scott Byers (TSA)

Marcos Castellani (ANAC/CFAL) 15h20 - 15h40 Laboratório de Inovação Zurich Brasil: Da concepção à incubação e suas conquistas Kleyton Peixoto (SBFL) 15h40 - 16h Inspeção Remota de Bagagens e + Diane Barbosa Fernandes (SBCF) 16h - 16h20 Intervalo 16h20 - 18h Inovação e Facilitação em Aeroportos



Mesa Redonda

mediador - Werllen Andrade (GTCF/GSEF/SIA) Kleyton Peixoto (SBFL) Diane Barbosa Fernandes (SBCF) Rose Amorim (ANAC/SRA) 18h Happy hour - local a ser definido 29/06/2023 HORÁRIO TEMA PALESTRANTE 9h - 9h20 Updates sobre iniciativas de Facilitação da IATA Marcelo Pedroso (IATA) 9h20 - 10h10 Tratamento dos dados API / PNR, na ótica do Anexo 9 da ICAO – Facilitação Caio Bortone Ramos Ribeiro (Polícia Federal) 10h10 - 10h30 Embarque Biométrico: Tripulantes e Funcionários Marcos Castellani (ANAC/CFAL) Acesso Biométrico para Funcionários Aeroportuários Adriano Vieira (SBGR) Embarque +Seguro - Implantação - Desafios e Percepções Luciano de Sousa Cunha (SERPRO) 10h30 - 10h50 Intervalo 10h50 - 11h10 Facilitação do Transporte Aéreo Tarik Souza (ANAC/GSEF)

Werllen Andrade (ANAC/GTCF)

Diana Ferreira (ANAC/CFAL) 11h10 - 11h30 Colaboração e Co-criação com LATAM Labs: Melhorando a Jornada do Passageiro através do Design Centrado no Usuário Francisco Assis (Latam) 11h30 - 12h50 Melhoria da Acessibilidade na Aviação Civil

“Aviação Acessível”



Mesa Redonda

Melhoria da Acessibilidade na Aviação Civil

"Aviação Acessível"

Mesa Redonda

mediador - Comitê de Equidade da ANAC (Luana Brito/SIA) Yuri César Cherman (SAS) Carlos Eduardo Gomes Souza (SAC) Bruno de Almeida e Alessandra Guizarra (GOL) 12h50 - 13h Encerramento SIA / GSEF