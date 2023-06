Brasil transporta 7,3 milhões de passageiros em maio, recorde para o mês desde 2015

Mercado Internacional

No mercado internacional, os indicadores de demanda e oferta não superaram os índices de maio de 2019, variando negativamente em 12,1% e 9,5%, respectivamente. O número de passageiros transportados foi de 1,6 milhão,o que representa 86,1% da movimentação em maio de 2019. Contudo, o transporte de carga internacional continuaoritmode crescimentoe registrouumíndicede9,6% acima do queo apurado no mesmo período de2019.