EGR promove melhorias na ERS-020, em São Francisco de Paula

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está promovendo, nesta semana, melhorias para aprimorar a sinalização viária da ERS-020, no município de São Francisco de Paula.

Na terça-feira (20/6), as frentes de trabalho estiveram mobilizadas para executar os serviços de implantação de tachas entre os km 82 e 86 da estrada – conhecida pelo seu traçado sinuoso e pela localização nas proximidades da encosta. Já na quarta (21/6), as equipes realizaram a colocação das tachas entre os km 67 e 72, em direção a São Francisco de Paula.

As ações têm por objetivo facilitar a visibilidade dos motoristas em segmentos estratégicos e evitar a ocorrência de acidentes em razão de fenômenos naturais como geada e neblina, presentes com maior frequência na região serrana no período do inverno.

Conforme o diretor-técnico da EGR, Luis Fernando Vanacor, trata-se de uma ação para renovar a sinalização horizontal com a implantação de elementos reflexivos na ERS-020. “Nos dias chuvosos, a visão do condutor pode ser facilitada por meio desses dispositivos. Por isso, estamos executando a colocação das novas tachas e, posteriormente, faremos a repintura das linhas de demarcação viárias para reforçar a segurança dos usuários ao longo do percurso na rodovia”, explicou o dirigente.

As obras de sinalização horizontal devem transcorrer pelos próximos dias, podendo sofrer alterações a partir da incidência de chuvas. Motoristas e pedestres que circulam pela região devem ficar atentos à presença de trabalhadores e veículos pesados que estarão às margens da estrada executando os serviços. Por isso, é importante que os usuários dirijam com prudência, observando as sinalizações e os limites de velocidade.