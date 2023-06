Estado regulariza área em Araricá após mais de 20 anos

Após 20 anos de espera, o loteamento Morada Nobre, no município de Araricá, teve sua regularização fundiária concluída nesta quinta-feira (22/6), beneficiando centenas de pessoas. O governo estadual, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), entregou oficialmente aos moradores 144 matrículas com o respectivo termo de legitimação fundiária. Por meio desse instrumento, o Estado reconhece e confere o título de propriedade dos imóveis aos seus ocupantes. A cerimônia foi realizada no Centro Cultural de Araricá, com a presença de autoridades e dos beneficiários.

A ação faz parte do Regulariza RS, que atua em 15 Núcleos Urbanos Informais (NUIs) desenvolvendo medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para fins de regularização dessas áreas, de modo a garantir o direito à moradia e o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana.

“A entrega das matrículas simboliza a conclusão do processo de Regularização Fundiária, cujo resultado é a inclusão urbana e a justiça social, com a redução do déficit habitacional e a seguridade da prestação dos serviços e políticas públicas”, lembrou o titular da Sehab, Fabrício Peruchin. “A iniciativa representa a efetividade da política habitacional desta gestão.”

Secretário Fabrício Peruchin destacou inclusão urbana e justiça social possibilitados pela regularização -Foto: Árima Stock/Ascom Sehab

O loteamento decorre de ocupação ocorrida em 1999, em área da Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul (Cohab/RS), extinta em 1995. Em 2013, a lei autorizou a alienação pelo Estado dos lotes urbanos ocupados às famílias. Por meio da legislação, foi permitida a utilização da área para fins de moradia aos que comprovassem a condição de baixa renda e não fossem proprietários de imóvel urbano ou rural. Cada um dos 144 lotes tem cerca de 200 m².

Para a conclusão do processo de regularização, foi necessária uma série de medidas ao longo do tempo, desde o cadastramento socioeconômico das famílias até obras de infraestrutura, como rede de energia elétrica, terraplanagem, rede de esgoto, abastecimento de água e pavimentação.

A disponibilização dessa infraestrutura viabilizou a construção de 134 unidades habitacionais via Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH), da Caixa Econômica Federal, entre os anos 2003 e 2005, por meio da qual as famílias receberam um crédito para a construção dos imóveis. A contrapartida do Estado abrangeu também o assessoramento técnico dos projetos para a execução das casas, além do acompanhamento social das famílias beneficiadas.

“A área, que antes se assemelhava a um pasto, hoje é um bairro com água, esgoto, pavimentação e casas dignas”, ressaltou o prefeito do município, Flávio Luis Foss.

Entre as ações mais recentes de regularização no Estado, destacam-se o loteamento Xará, em Gravataí, e o Santa Luzia, em Sapucaia do Sul, cujas quase 700 famílias de moradores obtiveram os termos de legitimação fundiária desde o fim de 2021 até agora.