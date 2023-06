Missão da ANA no Uruguai discute ações estratégicas para aquífero Guarani

Em 21 e 22 de junho, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) participou de reunião do Comitê de Monitoramento e Modelos do Projeto para a Implementação do Programa de Ação Estratégica (PAE) do Aquífero Guarani. Realizado em Montevidéu, Uruguai, o evento contou com a participação da especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico da ANA Adriana Niemeyer.

Durante a reunião foi discutida a definição do sistema de informações que será adotado pelos países que compartilham o aquífero – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai – para o armazenamento e divulgação dos dados referentes ao monitoramento de águas subterrâneas do aquífero Guarani.

Os governos desses quatro países, entre 2003 e 2009, executaram o Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani (PSAG), financiado pelo Global Environment Facility (GEF). O projeto foi elaborado, pelos países com a participação do Programa de Ação Estratégica do Aquífero Guarani com foco em melhorar a segurança hídrica e a gestão do aquífero a longo prazo. Após a conclusão do PSAG e dos acordos estabelecidos no PAE, cada país avançou de forma independente nessa temática.

O aquífero Guarani

O Aquífero Guarani é um dos maiores reservatórios de água subterrânea do mundo, com cerca de 1.196.500 km² de extensão pelos territórios dos quatro países de atuação do Projeto. Suas águas têm qualidade para o consumo humano e o aquífero fica estrategicamente localizado onde vivem milhões de pessoas no Cone Sul. No Brasil essa fonte de água está presente sob os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

