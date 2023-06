HEMOSC, CEPON e SAMU recebem a primeira Acreditação em Qualidade ONA do país

Rodolfo Espínola / AgênciaAL

O Instituto Qualisa de Gestão (IQG) entregou na noite desta quarta-feira, 21 de junho, a Acreditação da Rede Integrada FAHECE pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), em cerimônia realizada no Auditório Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa. Isso significa mais qualidade no atendimento prestado aos pacientes do SUS atendidos nestas unidades e mais segurança no tratamento das pessoas atendidas.

Os certificados foram conferidos ao Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC) e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) – Unidade de Suporte Avançado (USA). Ao lado da Secretaria de Estado da Saúde, a FAHECE recebeu a primeira Acreditação Integrada da ONA do Brasil. Essa conquista também destaca o HEMOSC como a primeira hemorrede do Brasil e ainda a primeira rede de atendimento pré-hospitalar SAMU (USA) com certificação ONA do país.

“A acreditação é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido nas unidades sob nossa gestão e garante a qualidade no atendimento prestado aos nossos pacientes. O processo de melhoria é contínuo e estamos comprometidos com isso”, afirmou o presidente da FAHECE, Dr. Alvin Laemmel.

Para o superintendente dos hospitais públicos estaduais, Dr. Roberto Benedetti, “a acreditação integrada da ONA, concedida pela primeira vez no Brasil a três importantes unidades da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, mostra que é possível se obter padrões de qualidade reconhecidos, com melhoria continuada, em unidades de atendimento 100% SUS”.

Durante o evento, também foi entregue uma moção de aplauso pelo vice-presidente da Comissão de Saúde da ALESC, Deputado Dr. Vicente Caropreso, pelo recebimento da certificação “Acreditação Integrada da ONA”, que reconhece a boa gestão da entidade e os excelentes serviços prestados aos catarinenses.

O superintendente da FAHECE, Douglas Cláudio, afirma que os times já trabalham para evoluir de forma permanente na busca pela qualidade. “Com essa certificação, demos o primeiro passo para estruturar processos que nos permitem buscar de maneira contínua a evolução da qualidade. A acreditação ONA também qualifica e eleva os 2,5 mil profissionais que atuam nessas instituições que são fundamentais para a cidadania catarinense”, afirma.

Entre as autoridades que participaram do ato, estiveram presentes a secretária adjunta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, Leticia Maduel De Mattos, que representou o governador Jorginho Mello, o promotor de Justiça da 25ª Procuradoria de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Marcelo Brito de Araújo, a presidente do Conselho Curador da FAHECE, Rubia Albers Magalhães e o diretor de relacionamento do Instituto Qualisa de Gestão (IQG), Jadson Costa.