Iniciativa pioneira de Santa Catarina é utilizada pelo Ministério da Saúde para a publicação de portaria

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), criou um dispositivo de habilitação estadual, possibilitando o aumento do número de prestadores de serviços de alta e média complexidade. A partir dessa inovação de Santa Catarina, o Ministério da Saúde publicou, nesta quinta-feira, a portaria nº 516, flexibilizando para todos os estados as habilitações sem comprometer a qualidade dos serviços. A iniciativa pioneira é uma das diversas estratégias que têm sido desenvolvidas e apresentadas em Brasília, no Ministério da Saúde, pela secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, para a ampliação das cirurgias eletivas.

Com a nova portaria, que promove o reconhecimento pelo Ministério da Saúde dos procedimentos realizados pelas unidades, a expectativa é que outras unidades hospitalares busquem as habilitações. Isso se reverterá em uma maior oferta de serviços para a população.

“Criamos um sistema que nos possibilitou, de imediato, ampliar a nossa rede de atendimento, habilitando unidades em ortopedia e cardiologia. O que implantamos aqui agora está sendo aberto para todos os Estados brasileiros. Essa é uma solicitação que foi realizada ainda em fevereiro. É um ganho enorme para o Estado e para a população de Santa Catarina”, afirma a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

No caso da ortopedia, especialidade que compõe o maior número de pacientes em fila de espera por cirurgia eletiva, Santa Catarina passa agora de 18 para 27 unidades com capacidade para realizar procedimentos de alta complexidade.

Já em cardiologia, o Estado passa de 15 para 17 unidades habilitadas, havendo uma ampliação da autorização de procedimentos a serem realizados em três delas.

Habilitação de Alta Complexidade em Cardiologia:

Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul

Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville

Hospital São José, em Jaraguá do Sul

Hospital Azambuja, em Brusque

Habilitação de Alta Complexidade em Ortopedia:

Hospital Dom Joaquim, em Sombrio

Hospital Salvatoriano Divino Salvador, em Videira

Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul

Hospital Beatriz Ramos, em Indaial

Hospital Bethesda, em Joinville

Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí

Hospital Oase, em Timbó

Hospital Regional de Araranguá, em Araranguá

Hospital São Braz, em Porto União

Karla Lobato

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

[email protected]