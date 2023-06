Cronograma do ‘Aeroportos+Seguros’ prevê 3 fases e implantação em até 18 meses

Lançado pelo Governo Federal nessa quarta-feira, 21 de junho, o programa “Aeroportos+Seguros”, que reúne alta tecnologia para elevar a proteção de passageiros e bagagens nos principais terminais aeroportuários do país, será implementado em fases, num total de três etapas distribuídas em 18 meses, conforme o cronograma preliminar anunciado.

Acesse e assista ao vídeo do lançamento do programa “Aeroportos+Seguros”:

A iniciativa prevê, entre outras medidas, a instalação de mais câmeras e mais iluminação nocheck-ine nas áreas de bagagem; biometria para identificação de passageiros e funcionários; monitoramento e inspeção de bagagens nas esteiras; novos equipamentos de raio-x, scanners corporais e detectores de líquidos e explosivos.

O orçamento preliminar, proveniente do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), é de R$ 40 milhões e o projeto tem início com a implementação no Aeroporto de Guarulhos, terminal com maior volume de embarques e desembarques internacionais no país.]

Segurança como investimento estratégico

Os aeroportos brasileiros apresentam elevado padrão de proteção para os usuários, mas o objetivo é aumentar ainda mais esse nível de segurança modernizando os procedimentos e equipamentos empregados contra atos de interferência ilícita, também conhecidos comoAviation Security (AVSEC).AVSEC é o campo da segurança da aviação que cuida da prevenção de atentados, por exemplo.

São entendidos como atos de interferência ilícita na aviação, por exemplo, o apoderamento ilícito ou a destruição ou invasão de aeronave ou aeroporto; ou ainda a introdução de arma de fogo, artefato ou material perigoso a bordo de aeronave e em aeroporto. É para evitar eventos dessa natureza que os investimentos em segurança contra atos ilícitos são vistos como estratégicos.

Adicionalmente, embora não seja resultado de uma ação de AVSEC, a descoberta e identificação de substâncias ilícitas e entorpecentes no transporte aéreo representa um ganho importante para toda a sociedade. A intensificação do monitoramento e do uso de tecnologias de inspeção aeroportuária contribui para inibir esse tipo de prática criminosa, que pode ameaçar a integridade do sistema de aviação.

1ª Etapa: 6 meses

Considerando o cronograma específico para o Aeroporto de Guarulhos, a 1ª Etapa do “Aeroportos+Seguros” reúne as ações imediatas do programa, previstas para os primeiros seis meses, que, entre outras medidas, incluem:

incremento de câmeras de segurança;

identificação com chave de acesso individualizada ao sistema de bagagens no Terminal 3 (internacional)

restrição ao acesso de celulares e tablets nas áreas restritas

acesso biométrico de funcionários e cessionários às áreas restritas e/ou controladasno Terminal 2 (doméstico)

controle de acesso ao sistema de bagagens nos outros terminais do aeroporto

2ª Etapa: 12 meses

A 2ª Etapa do “Aeroportos+Seguros” tem prazo de até 12 meses e prevê, para o terminal de Guarulhos, a implementação de ações como:

acesso biométrico de funcionários e cessionários às áreas restritas e/ou controladas nos demais terminais do aeroporto

sistema de monitoramento das cercas operacionais e patrimoniais

recebimento de scanners corporais, detectores de explosivos e equipamentos de raio-x via convênio com autoridade americana de segurançaTransportation Security Administration(TSA), dos Estados Unidos

3ª Etapa: 18 meses

A 3ª Etapa do programa em Guarulhos tem as seguintes ações previstas:

reforço de segurança nos canais de inspeção de passageiros

incremento da vigilância nos canais de inspeção de funcionários e cessionários

aumento da proteção e inspeção no manuseio de bagagem despachada

Com o “Aeroportos+Seguros”, a aviação civil brasileira, conhecida como uma das mais confiáveis do mundo, alcançará padrões ainda mais elevados na proteção de passageiros, bagagens e funcionários no sistema aeroportuário.

Assessoria de Comunicação Social da ANAC e do Ministério de Portos e Aeroportos