Incêndio em indústria tem duas vítimas em Santo André

Incêndio em indústria no município de Santo André (SP) deixou duas vítimas, uma em estado grave, com 90% do corpo queimado, e outra com queimaduras nas vias aéreas.

Segundo atualização do Corpo de Bombeiros, uma dasvítimas foi levadade helicóptero parao hospital e a outra foi levada ao Pronto Socorro São Mateus.

A ocorrência foi atendida por volta de 9h, na avenida Presidente Artur da Costa e Silva. Segundo os bombeiros, por volta das 10h, as equipes ainda faziam o combate do incêndio, o fogo estava controlado e havia muita fumaça preta.