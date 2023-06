Nova vacina contra a dengue chega ao Brasil na próxima semana

Destruída pela passagem do ciclone extratropical, a unidade básica de saúde do Rio dos Sinos, em Caraá, receberá recursos do governo do Estado para...

Saúde Há 19 horas Em Saúde Estado vai ajudar a recuperar posto de saúde destruído por enchente em Caraá Destruída pela passagem do ciclone extratropical, a unidade básica de saúde do Rio dos Sinos, em Caraá, receberá recursos do governo do Estado para...

O Governo do Estado abriu mais 10 leitos de UTI adulto nesta quarta-feira, 21, no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. Esses são os prime...

Saúde Há 20 horas Em Saúde Mutirão da Saúde: Governo do Estado abre 10 novos leitos de UTI adulto O Governo do Estado abriu mais 10 leitos de UTI adulto nesta quarta-feira, 21, no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. Esses são os prime...