Funarte MG promove atividade gratuita sobre criação e pesquisa de linguagens teatrais

O Complexo Cultural Funarte MG, em Belo Horizonte, recebe neste domingo, dia 25 de junho, às 10h, a mostra de processos do projeto OfiCena 3x4. O Grupo Mambembe, de Ouro Preto, a Cia Sobrilá, de Sabará, e a Cia. Hipótese, de Nova Lima, apresentam um recorte de criações, pesquisas de linguagem e conversas sobre concepção de coletivos desenvolvidas durante ação que já conta com 4 edições. O OfiCena 3x4 é uma parte do projeto Cena 3x4, desenvolvido pelos grupos Maldita Cia e o Galpão Cine Horto. A atividade é gratuita.

O projeto Cena 3x4 ofereceu uma oficina on-line de criação compartilhada para grupos de artistas e estudantes interessados em pesquisar, apurar, reconhecer e desenvolver linguagens de autoria própria e pesquisas de autoria coletiva. As propostas apresentadas pelos ministrantes Marina Viana, Lenine Martins e Amaury Borges foram provocar processos, questões, procedimentos e críticas sobre os trabalhos de direção, atuação e dramaturgia co-autorais, além de estimular a troca de saberes entre os coletivos participantes.

Entre os temas pesquisados, estão a relação das companhias com suas cidades e territórios, as reflexões sobre a interferência das tecnologias nas relações humanas, entre outros. As 4 edições do projeto, contribuiram para o fortalecimento do teatro de grupo da cidade, incentivando coletivos de Minas Gerais, como a Maldita Cia, por exemplo. “O teatro é um laboratório de tecnologias de criação em coletivo, modos de fazer que se transformam no tempo e no espaço da história, e no contexto singular de cada agrupamento”, explica o artista Amaury Borges.

Serviço:

OfiCena 3x4, com a Maldita Cia.

Dia 25 de junho, domingo, às 10h

Atividade gratuita

Participação: Grupo Mambembe, de Ouro Preto; Cia Sobrilá, de Sabará; e Cia. Hipótese, de Nova Lima

Local:Complexo Cultural Funarte MG

Rua Januária 68, Centro, Belo Horizonte (MG)