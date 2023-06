Programa Nenhuma Casa sem Banheiro entrega as primeiras unidades da Região Metropolitana

Aos 58 anos, a dona de casa Tânia Lopes, de Canoas, pela primeira vez na vida tem um banheiro de alvenaria. Mal recorda o último banho quente que tomou. "A gente tinha um banheiro de madeira, o chuveiro vivia queimando, então, na maioria das vezes, a gente esquentava água no fogão e tomava banho de bacia", recorda. Assim como ela, 35 famílias do município que não possuíam banheiro foram beneficiadas por meio do programa estadual Nenhuma Casa sem Banheiro, operado pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) e prefeituras.

Nesta quarta-feira (20/6), foram entregues oficialmente, em um ato em frente à residência de Tânia, no bairro Guajuviras, os primeiros 36 de 359 módulos sanitários construídos pelo programa no município. São as primeiras entregas na Região Metropolitana. O recurso aportado pelo Estado em Canoas foi de R$ 3,6 milhões, com contrapartida de R$ 1,1 milhão da prefeitura.

O valor foi repassado em parcela única, em fevereiro de 2022, após o município ter a documentação e o plano de trabalho aprovados pela Sehab. Outros 42 banheiros estão em execução. A empresa responsável pelas obras é a vencedora da licitação implementada pela prefeitura de Canoas, Perfecta Soluções Empresariais. Todos os módulos sanitários dessa etapa estão localizados no bairro Guajuviras.

“Para alguns é tão comum que sequer já imaginaram que muitas pessoas ainda vivem sem um banheiro, em pleno século 21”, lembrou o titular da Sehab, Fabricio Peruchin. "Com o propósito de reduzir essa defasagem de saneamento e dar mais dignidades a essas famílias que foi criado esse programa.”

Cada projeto conta com construção de alvenaria de cerca de 3,6 metros quadrados e instalação hidráulica e elétrica, possibilitando que os beneficiários possam tomar banho quente e contem com sistema de esgoto e tanque, que fica do lado externo. Entre os primeiros 36 módulos, dois foram construídos com acessibilidade para pessoas com deficiência.

“Esse é um programa transformador na vida das pessoas. São 359 obras e cada uma tem suas especificidades, dificuldades, mas vale a pena porque dá dignidade para as pessoas”, lembrou o prefeito de Canoas, Jairo Jorge.

A equipe técnica do Departamento de Habitação da Sehab acompanha e fiscaliza todo o processo, desde a fase de celebração do convênio com as prefeituras, passando pelas obras e o cumprimento do plano de trabalho, previamente acordado com as prefeituras, até a vistoria final.

Entre 2021 e 2022, o governo do Estado aportou R$ 11,2 milhões no programa, que já tem convênios firmados com 43 municípios. Os primeiros dez módulos sanitários foram entregues em maio, em Venâncio Aires.